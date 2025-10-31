輝達聯手韓企 打造全球最強AI群

輝達執行長黃仁勳10月31日擔任APEC特別演講嘉賓，在長達30分鐘的演說中，黃仁勳直言，「AI就是工業革命」，摩爾定律已然失靈，同時宣布與韓國4大企業及政府，包含三星、Naver、SK集團、現代合作，在韓國部署26萬顆GPU，投資規模超過14兆韓元，力拚將韓國打造為全球最強AI工廠群。

黃仁勳在APEC演講前一晚，先與三星會長李在鎔、現代集團會長鄭義宣，在首爾當地炸雞店共進晚餐，黃仁勳還送一人一台輝達最新個人AI超級電腦。企業三巨頭齊聚大啖炸雞，吸引大批民眾前往炸雞店朝聖，讓當地警方提前一小時在餐廳外設置警戒線維持秩序，也成了黃仁勳韓國行最具話題的插曲。

黃仁勳這次演講並未穿著平日標誌性皮衣，而是換上一身西裝登台演講。黃仁勳指出，包含輝達在內的計算機產業因AI的影響，正經歷根本性的平台轉型，而所有依賴計算領域的產業，也因此受到影響。

黃仁勳回顧，30多年前輝達發明所謂「加速運算」，解決普通計算機無法處理的問題，計算模型的另一好處是，當摩爾定律不再有效時，是通往未來計算產業關鍵，摩爾定律也確實失靈了。

黃仁勳提到，CUDA X是輝達的重要資產，使輝達能加速運算應用於目前計算光刻、機器人技術、量子物理、量子計算、分子動力、流體動力以及AI領域。

黃仁勳強調，AI正在影響各行各業， 因為它是一個嶄新的計算平台，將傳統手寫程式轉變為讓計算機自行學習，徹底改變許多行業的應用方式。過去軟體是供人類使用的工具，但AI本身就能完成工作，AI能處理價值上百兆的全球產業，幫助GDP成長。

此外，不同於軟體，AI需要一座工廠，也是全球第一個需要持續轉換能源應用於計算機上的技術。黃仁勳表示，未來世界將成立巨量的AI工廠，AI將和電力、網路一樣，成為每個國家都會建設的基礎設備。「AI就是一場工業革命」。韓國因為有大量深厚軟體技術、科學能力與生產能力這3個關鍵因素，現在正是韓國的非凡時刻。