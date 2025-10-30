輝達股價創高 阮慕驊：黃仁勳卻不能做這事

▲輝達執行長黃仁勳黃仁勳昨日在GTC大會上釋出利多消息，宣布AI晶片接單金額達5000億美元、與諾基亞（Nokia）合作斥資10億美元入股。（圖╱取自輝達YouTube頻道）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳昨日在輝達GTC主題演講中表示，今、明兩年公司Blackwell晶片和Rubin晶片出貨金額預估將達5000億美元（約新台幣15.3兆元），消息一出，立即帶動輝達股價大漲，28日（美國時間）收盤飆升近5%，首度突破200美元，創下歷史新高。財經專家阮慕驊卻直言，「老黃什麼都行，就是不行把晶片賣給中國」。

黃仁勳昨日在GTC大會上釋出利多消息，宣布AI晶片接單金額達5000億美元，並將為美國能源部打造7部AI超級電腦、Blackwell晶片全面在美落地生產、與諾基亞（Nokia）合作斥資10億美元入股，帶動Nokia單日股價飆漲21%，利多消息同步激勵輝達股價大漲4.98%至201.03美元創收盤新高，市值一度逼近4.94兆美元。

而黃仁勳個人也身價再暴漲，黃仁勳本週正式晉升台幣「五兆男」寶座！據Bloomberg最新富豪榜顯示，他身價水漲船高攀至1740億美元，折合新台幣大約5.33兆元，光今年來累計大增1.8兆元以上，比英國股市4.3兆美元市值還多，直逼印度股市5.34兆美元。

對此，阮慕驊在臉書上發文表示，輝達股價一大歩，十兆美元一小步

老黃輝達GTC大會大放利多，輝達股價再創歷史新高，市值逼近4.9兆美元。離老黃目標10兆美元，進了這麼一步！

他指出，GTC會後，老黃立刻趕往韓國，「陪同MAGA大統領（川普）出席APEC。MAGA大統領個人持股也有輝達」，看起來現在兩人關係是好到不行。

阮慕驊直言，「老黃什麼都行，就是不行把晶片賣給中國。」

