輝達股價近期卡卡? 謝金河：看起來中國AI沒有贏美國AI！

兆元宴，黃仁勳發飲料、油飯。廖瑞祥攝



AI巨頭輝達收跌 2.84%，已連續第三個交易日回檔！財訊傳媒董事長謝金河表示，自從黃仁勳刻意穿唐裝並說出：中國AI會贏過美國後，輝達的股價似乎卡住了!看起來中國AI沒有贏美國AI！如果拿營收和獲利來比，中國的AI和美國的AI仍有一段很大的差距，很難理解為什麼黃仁勳一直把中國AI戰勝美國AI掛在嘴邊？

謝金河指出，黃仁勳結束台灣行，這次照樣有磚窯的兆元宴，也到鄒記，六品小館吃美食，他依然受到民眾的熱烈歡迎。不過，自從黃仁勳刻意穿唐裝，並且努力說出：中國AI會贏過美國後，輝達的股價似乎卡住了。

輝達股價最高到212.19美元，市值最高到5.156兆美元，最慘一度到169.55美元，市值一度蒸發一兆美元，現在在180美元左右震盪。這次來台灣之前，黃仁勳也到北京，上海，特別他到陸家嘴菜市場買橘子，仍然非常接地氣，看起來他為了H200賣進中國仍然卯足全力。

不過，近期比較意外的是中國GPU第一股寒武紀開盤意外大跌逾10%，盤中最低跌至1063元人民幣，收盤1128元人民幣，仍然下跌9.18%。在A股市場上市的摩爾線程從上市首日941.08跌至536.2人民幣，沐曦股份從895跌到493.81元人民幣。在香港以42.8港元掛牌的壁仞從42.88跌到30.1港元。

這些有國家補貼當後盾的AI晶片大軍，一開始股價漲勢凌厲，不過除了寒武紀，都是營業額不大，虧損很大的企業，如果拿營收和獲利來比，中國的AI和美國的AI仍有一段很大的差距，很難理解為什麼黃仁勳一直把中國AI戰勝美國AI掛在嘴邊？

