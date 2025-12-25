輝達股價還很便宜？美銀點名6家AI半導體巨頭 2026年銷售暴衝30%
人工智慧熱潮非但沒有降溫，反而愈演愈烈。美國銀行（Bank of America）分析師Vivek Arya在最新報告中指出，AI產業目前僅處於十年轉型的「中間點」，預測2026年全球半導體銷售將年增30%，首度突破1兆美元（約新台幣31.44兆元）歷史里程碑。
面對AI懷疑論者以估值過高為由建議撤退，Arya反駁稱，輝達（Nvidia）與博通（Broadcom）等6家公司正領軍的AI革命才剛進入高潮。
六大首選標的出爐 高毛利率是關鍵
Arya在題為《2026年展望：波動但樂觀》的報告中預測，全球半導體銷售將年增30%，強調看好擁有「以利潤結構量化的護城河」的企業。除了輝達與博通，他另外點名四檔大型半導體股作為2026年首選，包括科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）、亞德諾（Analog Devices）及益華電腦（Cadence Design Systems）。
Arya在19日的記者會表示，投資半導體其實很簡單，「你不需要任何賣方分析師。只要把所有公司按毛利率排序，買進前五名，就不會錯得太離譜。」
AI資料中心市場上看1.2兆美元
美銀估計，AI資料中心系統的潛在市場規模到2030年將超過1.2兆美元，年複合成長率達38%。其中，AI加速器單獨就代表9,000億美元的商機。
然而，市場對AI仍持謹慎態度，主因是AI資料中心造價不菲。美銀指出，一座典型的1吉瓦（GW）設施需要超過600億美元的資本支出，其中約一半直接用於硬體採購，這引發市場疑問：投資報酬率究竟何時能夠實現？Arya樂觀表示，認為當前支出兼具「攻擊性與防禦性」，換言之，科技巨頭別無選擇，必須持續投資以保護既有版圖。
輝達身處「不同銀河系」 估值仍具吸引力
Arya形容，輝達這家全球市值最高的企業目前正在「不同的銀河系」運作。他警告，不應將這家AI領導者與傳統晶片製造商相提並論，並指出一般晶片平均售價約2.4美元，而輝達圖形處理器（GPU）售價卻高達約3萬美元。
輝達今年以來股價已上漲逾40%，儘管部分投資人擔憂其市值已觸頂，但美銀指出，輝達未來三年的自由現金流預估將達5,000億美元，經成長率調整後的估值「仍然極為便宜」。以本益成長比（PEG ratio）來看，輝達目前約為0.6倍，相較於標普500指數（S&P500）接近2倍的水準，顯得相當划算。
博通轉型AI基礎建設支柱
如果說輝達是AI的大腦，博通就是神經系統。博通今年以來股價漲幅超過50%，已從零組件供應商轉型為AI基礎建設的支柱，市值達1.6兆美元。這項轉變主要由其為Google與Meta等超大規模資料中心客戶提供的客製化特殊應用積體電路（ASIC）所驅動。隨著這些科技巨頭尋求降低對輝達的依賴，紛紛轉向博通。
高盛（Goldman Sachs）分析師James Schneider同樣看好博通，將其視為AI熱潮中的關鍵軍火商。他給予博通450美元目標價，強調該公司在客製化晶片領域的獨特主導能力，並指出與Anthropic及OpenAI等AI業者擴大合作關係將帶來進一步上漲空間。
