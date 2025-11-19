輝達股票遭大戶清倉 後市分析一次看！
財經中心／廖珪如報導
一夜之間，大家都在賣輝達。熟諳科技業操盤手「萬鈞法人視野」粉專寫道：這兩天你打開新聞，看到的關鍵字大概是這幾個：Thiel (科技大佬Peter Thiel)清倉、橋水減碼、軟銀獲利了結，再配上美國公共債務創高、長天期殖利率拉升、地緣政治升溫、央行反覆進場干預，然後結論是：系統性風險在升高，聰明錢開始對高估值科技股踩煞車。
但同一時間，選擇權市場給出的訊號是：這場財報公布，有機會帶來高達 7% 單日波動，換算的是接近 3,200 億美元的市值位移，可能創下美股史上最大單日財報行情之一。也就是說，大家嘴巴上在說「風險」、「減碼」，資金卻還是認真排隊，準備對這份財報做出反應。
站在資本市場的角度，這一季的輝達財報，比較像是一場 AI 資本支出循環壓力測試。上一季公司交出 467 億美元營收，年增 56%、季增 6%，資料中心就佔了 411 億美元，毛利率維持在七成以上，本來就已經是一份幾乎挑不出太多毛病的成績單。這一季，市場共識大概落在 548 到 550 億美元左右，EPS 約 1.2 多美元；我跟熟悉外資討論，他們模型則是把營收往上推到 569 億美元，等於是站在 Buy Side 偏樂觀的那一側，跟 Bloomberg 共識之間多抓了將近一個季度的成長空間。差別在哪裡？核心只有一點：把 Blackwell 這一波產能爬坡的速度，評估得更激進一些。
財報不只看Q3 市場預支好消息？
如果把時間軸再拉長一點來看，這次財報真正的主軸，其實不是「第三季能不能再一次大幅擊敗 Sell Side 預期」，而是「市場已經開始用 2027 財年來幫它算估值了」。Blackwell 現在已經全面投產，B200 進入量產、B300 開始陸續出貨，第四季接棒的是 GB300 伺服器整機放量，背後對應的是雲端服務商一波又一波的資本支出上修。從美股過去幾季的財報來看，無論是美系 CSP 還是部分中國以外的大型客戶，對 AI 基礎設施的預算，其實一路都在加碼，只是節奏有快有慢。
接下來的關鍵在於：市場現在看的，已經不只是接下來四個季度。黃仁勳在 GTC 上講得很清楚，Blackwell 在 2025 年下半年到 2026 年下半年的生命周期，營收有機會做到 5,000 億美元，這句話等於直接把大家的試算表往 2027 財年再往後延伸一年。
結果就是，Bloomberg 對 2027 財年的營收預估，短時間內從大約 2,650 億美元被往上修到大約 2,934 億美元，上修幅度達到兩位數，Buy Side 和 Sell Side 之間原本的預期落差，幾乎被拉平。在這種情況下，你就很難再期待「財報一公布，數字遠超預期、股價立刻噴出」這種戲碼天天上演，因為市場早就把未來幾季的好消息，預支了不少進來。（這跟選擇權市場看到可能會有法說後股價大波動又有所矛盾。）
GTC談話藏解 輝達財年看到2027
還有一個比較微妙的地方，是營收認列的時間點。這一兩季，可以明顯感受到晶片出貨給下游組裝廠、機櫃廠的節奏，快過最後整機出貨給雲端客戶的步伐，這中間必然會累積一段時間差。當 GB300 在第四季開始大量出貨，如果公司想要讓 Blackwell 的營收軌跡更貼近整體 AI 伺服器實際上線的節奏，不排除會把部分 2026 財年第四季的 GB300 營收，挪到更後面的 2027 財年才認列。這件事短期不會改變現金流，但會影響市場用哪一年當作估值的基準，也就是影響「故事說到哪一段」，而不是故事本身是否結束。
大股東清倉為何？ 避開高點風險
Thiel、軟銀這些資金體系，在輝達上面賺到的不是幾個百分點，而是倍數報酬；當公司市值一度逼近 4.5 到 5 兆美元，佔 S&P 500 權重大概 8%，再加上美國財政赤字居高、利率路徑不確定、地緣政治隨時可能冒出黑天鵝，對這種系統性關鍵資產做一些風險控管，其實是很合理的組合管理動作，而不一定是對輝達基本面翻空。換句話說，他們反應的是整體風險與報酬比的變化，而不是判斷 AI 需求從明天開始結束。
所以這次財報前，萬鈞法人視野的思考是第一，短線數字我偏向相信會超預期，甚至有機會在營收與每股盈餘上，再壓過一次目前的 Street 共識，這來自 Blackwell 出貨動能與 CSP 資本支出上修的疊加。第二，股價的反應不一定會跟數字同方向，因為市場已經先把 2027 財年的高成長故事寫進估值裡面；在這種預期拉滿的環境下，真正能左右股價的，是管理層對 Rubin 時程、產品輪替、軟體與平台策略，以及中國市場合規解法這幾個長線議題的說明。
第三，也是我最在意的，是這次法說會會不會開始出現「AI 資本支出進入新常態」的語氣：不是簡單的「再成長幾倍」，而是更明確地描述不同產業、不同地區，在 AI 基礎建設投入上的分層邏輯。那會決定這一波循環，到底是一場超長的景氣循環，還是一個新的產業結構。
別被短線牽著走 法說會願景有解
對投資人來說，把輝達當成單一股票來看，很容易被短線波動牽著走；但如果把它當成全球 AI 資本支出溫度計，那這一季財報的重要性，就不只是盈餘多少超標，而是它告訴我們：在資本市場開始對風險更敏感、美國公債壓力還在升高、地緣政治噪音不斷放大的 2025 年底，企業端還願不願意、敢不敢繼續大幅投資在 AI 基礎設施上。
數字會在財報那一刻揭曉，但真正值得花時間去聽的，是法說會裡那些關於 Blackwell 之後、Rubin 之後，整個 AI 生態系要走向哪裡的敘事。這些，才是決定這家公司三到五年價值區間的關鍵，而不是市場今天願意給它五十倍還是四十五倍本益比的那一點差距。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
靠關鍵字賺一波 技巧不藏私！
勞動部發錢了！ 請領資格一次看
盤前／傳輝達導入氫能 台股15檔蓄勢待發
其他人也在看
期待輝達財報！美股3大指數開高走高
[NOWnews今日新聞]輝達（Nvidia）今（19日）盤後將公布最新一季財報，受投資人看好輝達前景，美股今開盤結束連續四天的下跌趨勢，標普500指數上漲0.1%、那斯達克指數上漲0.1%、道瓊工業...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
統一收購家樂福 301億成交 將躍居超商、量販第一大零售集團
統一併購台灣家樂福之後，一年約為集團注入約800億元營收，更具有全通路的零售優勢，包含超商、超市、量販、百貨，也讓台灣零售市場進一步「本土化」，以重要市占率來看，統一成為台灣超商、量販第一大，超市第二大的零售集團。聯合新聞網 ・ 18 小時前
台股4天血洗1300點後 輝達財報救「全村」？分析師曝2情境、4檔受惠股
被視為全球 AI 市場「溫度計」的輝達（NVIDIA），將在美股 19 日盤後公布最新財報，市場預期輝達財報後股價可能出現約 7％的大幅震盪，等同牽動超過 3,200 億美元市值位移。在台股連4個交易日重挫逾1300 點的敏感時刻，這份財報也被視為能否讓大盤止血的分水嶺。啟發投顧分析師白易弘受訪表示，「輝達財報本身市場都預期會不錯，真正影響台股的是明年展望。」中時財經即時 ・ 6 小時前
AI到底行不行？資金淨流入13週 外資看法全揭露
本週美股四大指數以全面下跌開局，連帶導致亞股回檔，投資人對股市轉趨謹慎。不過法人指出，根據最新全球資金流向觀察，科技產業已連續13週呈現資金淨流入，在市場面臨降息預期降溫、情緒趨向謹慎之際，科技股仍展現相對堅韌的資金吸引力，尤以輝達、蘋果、微軟等科技龍頭股最為抗跌。法人建議投資人可以透過追蹤Nasdaq100指數的美股市值型ETF，逢低布局。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台積電2奈米洩密案還有未爆彈？童子賢示警「更大隱患」：恐造成產業斷層
台積電前資深副總羅唯仁被爆出在退休前利用職權帶走2奈米先進製程資訊，隨即回任英特爾，引發外界關注台積電機密外流風險。對此，和碩董事長童子賢今（19）日受訪表示，雖然並不清楚個案細節，但台積電組織韌性極強，不會因單一人員的跳槽而受重傷，不過需要注意一項「更大的隱患」，若真的發生那就麻煩了。 針對媒體報導傳出羅唯仁疑似帶著台積電2奈米製程相關資料，回鍋英特爾......風傳媒 ・ 2 小時前
輝達財報倒數！黃仁勳拋出「最新暗示」 華爾街賭超乎預期關鍵
AI晶片巨頭輝達將在美東時間11月19日盤後（台灣時間 11 月 20 日清晨）公布最新財報，市場屏息以待。外媒指出，執行長黃仁勳10月拋出的「5000 億美元大單」訊息，已成為分析師押注輝達再度交出亮眼成績單的關鍵理由。中時財經即時 ・ 1 天前
〈美股早盤〉市場屏息靜待輝達財報出爐 主要指數平盤波動
美股在連跌四天後周三 (19 日) 開盤走勢趨於平盤，市場情緒轉向觀望，投資人密切等待輝達於盤後公布財報。受科技類股回檔影響，近期大盤波動加劇，而輝達作為「美股七雄」最後一檔公布業績的重量級企業，其財報與展望被視為人工智慧(A鉅亨網 ・ 2 小時前
輝達財報前夕盤前先漲 台指期夜盤反彈
台美股市近期面臨獲利調節賣壓，市場高度聚焦AI巨頭輝達（NVIDIA）將公布的財報，市場預期輝達財報公布後股價可能出現7％左右的大幅震盪，另美國20日將公布的非農就業數據也將牽動美國聯準會12月利率決策，美股期指提前走揚，且輝達、台積電ADR盤前同步上漲，台指期夜盤也展開反彈，盤中上漲241點，暫報26,847點。中時財經即時 ・ 3 小時前
關稅衝擊！美國8月貿易逆差大縮水 進口驟降推動收窄
綜合外媒周三 (19 日) 報導，受美國總統川普推動的對等關稅正式上路影響，美國 8 月貿易逆差大幅縮小至 596 億美元，創下今年以來最大單月縮窄幅度。進口金額出現逾四個月以來最大降幅，而部分國家為避免關稅衝擊提前備貨，讓今年多個月鉅亨網 ・ 1 小時前
台積電最年輕副總閃辭四個月 李文如跳槽輝達今新職上任？！
今年 7 月中旬閃電辭去台積電採購（資材）副總的李文如（Vanessa），動向持續在半導體圈引爆討論。如今最新消息確認了嗎？根據《自由電子報》的報導，她將正式加入輝達（NVIDIA），並非回到熟悉的採購領域，而是直接升級至企業級用戶相關的 WWFO 部門副總裁，未來還要掌管台灣銷售業務，權限比過去更大、戰略位置更高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前
大型百貨再+1 新莊熱度升
[NOWnews今日新聞]宏匯集團宣布，正式布局第二個百貨據點，地點位於機場捷運A3站新北產業園區，基地面積約5,000坪，將結合酒店式公寓與商辦空間，案預計明年暑假動工，2028年啟用。信義房屋在地...今日新聞NOWNEWS ・ 59 分鐘前
加5千選靠窗位！上機只有牆超傻眼 乘客怒告航空公司
加5千選靠窗位！上機只有牆超傻眼 乘客怒告航空公司EBC東森新聞 ・ 3 小時前
台股大跌691點 金管會提基本面數據喊話
[NOWnews今日新聞]美國聯準會（Fed）降息前景不明朗，加上輝達財報即將出爐，美股4大指數全數走低，台股今（18）日終場也大跌691.19點，跌幅2.52%，收在當日最低點26756.12點。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
科技股領跌！美股開低 台積電ADR跌近3%
[NOWnews今日新聞]市場對AI類股的擔憂仍在持續，美股延續前一交易日科技類股領跌走勢，18日開盤四大指數全面走跌，道瓊工業指數下跌470點或1%、標普500指數下跌0.5%、那斯達克指數也下跌0...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
11月電子期金融期齊跌
（中央社台北18日電）台北股市今天下跌691.19點，收26756.12點。11月電子期收1591.55點，下跌46.3點，正價差3.75點；11月金融期收2199.8點，下跌18.2點，正價差5.21點。中央社 ・ 1 天前
輝達財報倒數！選擇權押注股價恐大震7% 牽動3200億美元市值
《路透》周二 (18 日) 報導，人工智慧 (AI) 浪潮推升輝達 (NVDA-US) 成為美股最受矚目的科技巨頭，其最新財報將於美國時間周三 (19 日) 收盤後公布。選擇權市場顯示，輝達股價財報後可能劇烈波動，市值單日震幅恐高達 3,20鉅亨網 ・ 1 天前
傳三星DDR5漲價60%！國家隊猛砸2.6億建倉「記憶體雙雄」 再趁甜甜價補貨鴻海
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。根據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市買超個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前
數發部長林宜敬擴大「詐騙好人隊」 揭Facebook、Line溝通幕後！TikTok危害學童？他形容：是有智慧的AI惡魔！【齊有此理】
來賓｜數發部長 林宜敬 熱議話題｜ ● 數發部軟硬兼施 開罰Meta1850萬加入「詐騙好人隊」 ● 林宜敬：Facebook詐騙廣告平均3.5小時就會被下架！ ● 親赴Meta美國總部抗議 目前已下架450萬則詐騙訊息？ ● 外傳太子集團陳志遭美國扣押140億比特幣 靠量子電腦？ ● 詐騙集團利用LINE偽裝騙長輩？數發部反制：將推藍盾牌驗證 ● 吳淡如嗆數發部別只做統計 林宜敬：她不是被冒用詐騙第一名 ● 防堵假帳號轉型認知作戰 數發部將推「台灣人」網路認證 ● 林宜敬爆當面要求美國政要 管Facebook、Google網路詐騙 ● 普發現金一萬防詐騙 數發部建立黑名單、白名單 有兩手策略！ ● 非洲豬瘟從電商夾帶？數發部從資訊流、金流、物流下手防堵！ ● 林宜敬談TikTok危害學童 形容：是有智慧的AI惡魔！ ● 中國製的AI要注意！林宜敬示警：有三種資安危害要小心 ● 數發部打造台灣主權AI訓練語料庫 年底開放第一版！齊有此理 ・ 17 小時前
反制高市言論中國祭旅遊限令 若延續一年估將損1.79兆日圓
日本首相高市早苗在的台灣有事論，引起中國不滿，祭出多項反制，雖然日本已經派官員前往北京溝通，但在會談後，雙方的關係仍持續緊張，現在中國官方除了呼籲民眾不要去日本旅遊外，今（19）日又加重施壓，宣布禁止中國進口日本水產，日本有相關機構估算，如果中國旅遊限令長達1年，預計日本經濟損失將達到1兆7900多億日圓，相當於3600億台幣。公視新聞網 ・ 5 小時前