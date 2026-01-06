輝達自駕車AI模型挑戰特斯拉？ 馬斯克點出關鍵是”這問題”

【緯來新聞網】輝達在 2026 CES 展上，推出全新自動駕駛 AI 模型 Alpamayo，宣示全面切入自動駕駛核心技術。執行長黃仁勳形容，Alpamayo 是「物理 AI 的 ChatGPT 時刻」，稱是全球首款具備「思考與推理能力」的自動駕駛模型。被市場視為正面挑戰特斯拉完全自研的 FSD 系統。

（圖／翻攝自NVIDIA YT）

輝達表示，Alpamayo 將於今年稍晚在美國路上推出，並自第一季起率先導入賓士 CLA 車型，也再度點燃市場對自動駕駛競局的關注。黃仁勳強調，Alpamayo 不僅能執行駕駛任務，還能解釋自身推理過程，並在示範中以自然語言說明判斷邏輯，例如辨識前車煞車燈後主動預判減速、拉開安全距離。



對此，特斯拉執行長馬斯克隨即在社群平台 X 回應，他直言：「這正是特斯拉在做的。做到 99％ 並不困難，但分佈的長尾問題非常艱難。」同時也表示，自己並不因此感到焦慮，並祝福對方成功。



在自動駕駛領域中，「長尾問題」指的是那些在日常行車中極少出現、卻往往最具風險的特殊情境，例如極端天氣、不尋常的道路設計或突發的異常行為。由於這類情況難以透過大量常態數據完整訓練，被視為自動駕駛技術邁向高度可靠與全面普及的最大挑戰之一。



另外，值得關注的是，黃仁勳發表 Alpamayo 時，會場展示的自動駕駛生態系投影片中，台灣代工廠鴻海與廣達同步列名，並被歸入 NVIDIA 自駕車平台的 Tier 1 供應夥伴。顯示，兩家公司切入自動駕駛核心系統層，台灣代工廠在其實體 AI 與自動駕駛布局中的戰略重要性升高，成為推動商用化落地不可或缺的後盾。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

葛仲珊消失多年吐心聲 重新出發找超強3演員助陣合舞

黃冠智赴日演出台語上陣 老婆愛相隨現身力挺