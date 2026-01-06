輝達自駕AI模型「Alpamayo」 黃仁勳：能思考.推理

美國 / 綜合報導

年度科技盛事CES(消費性電子展)，這個星期在美國拉斯維加斯登場。「AI教父」黃仁勳和「半導體女王」蘇姿丰，今（6）日分別進行主題演說，兩人都把「物理AI」視為人工智慧的發展重點。黃仁勳宣布推出全世界第一個能思考、又能推理的自駕車AI模型，還跟豪車品牌賓士攜手合作；蘇姿丰則是亮相AMD最新的AI晶片，要跟輝達競爭市場。

輝達執行長黃仁勳說：「機器人的模擬器叫做Isaac，包括Isaac Sim和Isaac Lab，任何想打造機器人的都能用，但你知道，沒人會跟你一樣可愛。」輝達機器狗狗再次登上舞台，熱愛皮衣的黃仁勳，穿著一身鱷魚皮紋，宣告AI應用已經落地，特別是自駕車領域。

廣告 廣告

輝達執行長黃仁勳說：「今天(6日)我們正式推出Alpamayo，全球第一個具備思考與推理能力的自駕車AI，它能帶來的成果真的非常不可思議，車子不只會照著你預期的方式駕駛，開起來還非常自然，因為是直接向人類示範者學習的。」

輝達推出自駕AI模型，形容這是物理AI的ChatGPT時刻，汽車能自己煞車和加速，還會「思考」自身行動，遇到極端情形，也能透過「推理」分析，輝達執行長黃仁勳說：「在這個架構中的模型層是Alpamayo，而在它之上的應用層則是賓士。」

賓士將率先搭載輝達技術，預計今年第一季美國上路，第二季進到歐洲，第三或第四季再來亞洲，黃仁勳也宣布，AI超級電腦Vera Rubin，已經全面量產，但競爭對手野心勃勃，AMD執行長蘇姿丰說：「我很榮幸能在拉斯維加斯向你展示Helios，全世界最好的AI機櫃。」AMD秀出AI機櫃「Helios」，號稱能解決算力短缺問題，「半導體女王」蘇姿丰，形容它堪稱一頭怪獸，上面搭載AMD最新晶片MI455X。

AMD執行長蘇姿丰說：「MI455X是我們目前打造出最先進的晶片，裡面有12顆2奈米跟3奈米的運算及I/O晶粒。」AMD用上的2奈米先進製程，自然出自台積電，AI天王和天后較勁，都得仰賴「護國神山」技術實力，6日台積電股價，收在歷史新天價1705元，全球巨擘在CES大秀黑科技，也為台廠供應鏈創造無限商機。

原始連結







更多華視新聞報導

黃仁勳CES秀！ Vera Rubin量產.發表自駕AI模型

AI取代會計？ 兩大會計事務所登黃仁勳CES背板

黃仁勳CES發表自駕車AI 宣布Vera Rubin全面量產

