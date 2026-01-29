輝達與北市府簽約會去嗎？黃仁勳打哈哈賣關子：這週你們如果有空…

黃仁勳此次訪台會不會親自出席輝達與台北市政府的簽約典禮？黃仁勳口風很緊，全程搞笑打哈哈，直問在場媒體「我會去嗎？你們有聽說是什麼時候嗎？」不過他也語帶玄機地透露，有機會就是在這週。

輝達北市科總部在一波三折之後，終於即將走到與台北市政府簽約的這一步，而黃仁勳在1月初CES期間，對台灣媒體表示，如果有機會的話他願意出席簽約典禮，台北市政府也持續對外放出已經邀請黃仁勳出席簽約，就看他的時間能不能配合。

黃仁勳今日一出松山機場大門，就被媒體包圍、逼問會不會出席簽約典禮，黃仁勳搞笑地回答，「簽約儀式我會去嗎？我有受邀嗎？簽約儀式是什麼時候，你們有聽說嗎？」

雖然黃仁勳口風很緊，全程用搞笑打哈哈來躲避回答，不過他語帶玄機地透露，「這週如果你們（指媒體）有空的話，我們可能可以安排一個時間」。

他也說，輝達的北市科辦公室非常漂亮，「我還沒有給你們看過最終設計，最終設計會比大家想像中的更漂亮。」



