輝達與北市府談妥「權利金122億」 李四川：最快下週三簽約





輝達（NVIDIA）日前確定要落腳北士科，台北市副市長李四川今天（6日）表示，目前已經跟輝達總部敲定權利金將是122億元，不過輝達公司內部還是必須就合約內容走完程序，雙方最快在下週三（11日）就能夠簽約，若趕不上，最慢也會在下週五（13日）完成。

李四川今天強調，雙方簽約將會在農曆年前完成；另外，北市府之前與新壽解約後，就已與輝達評估過，確認權利金的金額大約會在125億以下，其中包括新壽的解約金約14億元。不過在與中央政府釐清後，確認14億元中的營業稅1.6億可以歸還，因此輝達需負擔約12億元，當然這會包含在全部權利金122億元內。

