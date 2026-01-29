輝達與所有HBM廠合作 黃仁勳：記憶體對AI的未來至關重要

黃仁勳表示，記憶體對人工智慧的未來至關重要，為了實現大幅成長，需要大量的記憶體。

輝達執行長黃仁勳今天（29日）下午抵台，他在台北松山機場受訪時表示，記憶體對人工智慧的未來至關重要，輝達與所有高頻寬記憶體（HBM）供應商合作，為了實現大幅成長，需要大量的記憶體。(請聽AI報導)

談到記憶體缺貨，黃仁勳強調，記憶體非常重要，因為輝達徹底改變了運算方式，新一代的人工智慧需要同時具備多種功能，需要非常快速的處理速度，讓人工智慧網路和模型能夠快速處理資訊、回應和思考。

黃仁勳指出，人工智慧所需的記憶體容量正在大幅成長，記憶體對於人工智慧的未來至關重要。由於美光總裁暨執行長梅羅特拉也來台灣，黃仁勳說，美光是輝達非常優秀的合作夥伴。

黃仁勳提到，輝達與所有高頻寬記憶體供應商都合作，非常感謝SK海力士、三星和美光提供支援。為了輝達實現大幅成長，他們需要生產大量的記憶體。

至於這次行程，黃仁勳透露，他會先去理髮，然後拜會台積電創辦人張忠謀，明天晚上參加輝達台灣尾牙，並與台積電董事長暨總裁魏哲家等供應鏈夥伴見面。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。