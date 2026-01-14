輝達與禮來大藥廠聯手 宣布成立共同創新 AI 實驗室

AI晶片龍頭輝達 與 禮來大藥廠13日宣布成立業界首創人工智慧（AI）共同創新實驗室。（圖片來源／J.P. Morgan Healthcare Conference頻道）

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA） 與 禮來大藥廠（Eli Lilly and Company）13日宣布成立業界首創人工智慧（AI）共同創新實驗室，聚焦運用 AI 解決製藥產業長期以來最棘手的核心挑戰。

該實驗室將結合禮來在藥物探索、開發與製造方面的世界級專業，以及 NVIDIA 在 AI、加速運算與 AI 基礎設施領域的領先能力。雙方未來五年將在人才、基礎設施與運算資源上共同投入最高 10 億美元，以支持這座全新的 AI 共同創新實驗室。

跨界強強聯手：五年 10 億美元打造生醫 AI 聯合實驗室

此實驗室將設立於美國舊金山灣區，禮來旗下生物、科學與醫學領域的專家，與 NVIDIA 頂尖 AI 模型建構者與工程師將進駐，讓團隊並肩合作，生成大規模資料並打造強大的 AI 模型，進而加速新藥研發。該計畫將以 NVIDIA BioNeMo作為關鍵平台。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「AI 正在改變每個產業，而其最深遠的影響將體現在生命科學領域。NVIDIA 與禮來正把各自產業的優勢帶到同一個舞台，打造全新的藥物探索藍圖，讓科學家能在製造任何分子之前，先以電腦模擬方式探索龐大的生物與化學空間。」

禮來董事長暨執行長 David A. Ricks 表示：「過去將近 150 年來，我們始終致力為病患帶來改變人生的藥物。若能把我們累積的大量資料與科學知識，結合 NVIDIA 的運算能力與模型建構專業，就有機會重新定義我們所熟知的藥物探索。透過在新創般的環境中匯聚世界級人才，我們正在打造能促成突破性成果的條件，而這是任一家公司都難以獨立完成的。」

打造用於藥物探索的持續學習系統

雙方合作的初期重點將放在建立一套持續學習系統，讓禮來採用代理型濕式實驗室，與運算導向的乾式實驗室緊密串接，使 AI 輔助的實驗流程可 24 小時不間斷運作，支援生物學家與化學家。此一「科學家參與（scientist-in-the-loop）」框架，能讓實驗、資料生成與 AI 模型開發能彼此持續回饋並同步精進。

憑藉產業前所未有的運算資源、更大規模且高品質的資料生成，以及以 NVIDIA BioNeMo 作為加速藥物探索的平台，團隊將聚焦打造下一代用於生物與化學領域的基礎模型與尖端模型。

此新計畫也將延伸禮來先前公布的 AI 超級電腦布局，並預計運用對 NVIDIA 下一代架構的投資，其中包含 NVIDIA Vera Rubin。

導入下一代運算架構：從超級電腦到數位孿生製程

禮來於去年秋季宣布的 AI 工廠，被定位為製藥產業中最強大的 AI 工廠，將用於訓練大型生物醫學基礎模型與前沿模型，以極高速度與精準度識別、最佳化並驗證新分子。同時也將支援製造、醫學影像與科學 AI 代理等更進階的新應用。

除了藥物探索之外，NVIDIA 與禮來也將探索把 AI 應用擴展至臨床開發、製造與商業營運，並整合多模態模型、代理型 AI、機器人技術與數位孿生。

在 AI 工廠中導入物理 AI 與機器人，也將協助禮來提升高需求藥品的製造能力，並強化供應鏈可靠性。藉由 NVIDIA Omniverse™ 函式庫與 NVIDIA RTX PRO™ 伺服器，禮來可為製造產線建立數位孿生，在實際進行實體調整之前，先對整體供應鏈進行建模、壓力測試並最佳化。

賦能生技新創生態系：開放模型與專有資料的技術共榮

NVIDIA 長期在開源 AI保持領先，提供打造真實世界 AI 系統所需的模型、資料與工具來為企業賦能。此外，NVIDIA Inception 計畫也為新創公司提供技術指導資源，以及 NVIDIA 軟體與運算能力。

禮來的 AI 與機器學習平台 Lilly TuneLab，為生技公司提供使用特定禮來藥物探索模型的機會，這些模型建立於禮來數十年累積的專有資料之上。TuneLab 亦規劃在未來的工作流程方案中，納入 NVIDIA Clara™ 生命科學開源基礎模型。

此共同創新實驗室也將為 NVIDIA 與禮來的新創生態系與研究人員，提供深厚的專業支援與規模化運算資源。該實驗室預計將於今年初在南舊金山展開相關工作。

