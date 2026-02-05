輝達與禮來聯手 藥廠龍頭正式進入AI時代

【記者柯安聰台北報導】近日輝達執行長黃仁勳來台，再度掀起AI投資趨勢話題，玉山投信指出，輝達與禮來已於1月中旬正式宣布成立共同創新AI實驗室，在AI時代將以長期合作模式，嘗試加速藥物研發與臨床開發速度，未來5年雙方將共同投入最高10億美元，透過資料與算力推進新藥開發。



PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，本次輝達與禮來合作讓不僅讓藥物研發流程進入新的里程碑，包括加速藥物研發並縮短開發週期，同時開放AI平台給生技新創共享資源，進入更進階的製造、醫學影像和科學AI代理新應用，大幅提升藥物發現效率，此次合作也將推升AI應用擴展至臨床開發、製造與商業營運等。根據Jefferies分析師預估，未來AI在製藥業的研發支出上看300億至400億美元。



除了導入AI，不少大型企業也紛紛啟動併購活動來提升競爭力，江宜虔指出，統計2025年醫療產業併購活動明顯出現重啟潮，不論件數及金額均較前一年增加。盤點目前美國大型生物科技公司包括Abbvie、Amgen、Biogen，以及Regeneron等公司在2026年至2028年陸續有重要藥品專利權過期，預期今年在資金環境寬鬆的總體經濟環境下，併購活動將持續活絡。這些企業主要併購的疾病領域集中在癌症、心血管、代謝，以及中樞神經系統疾病等，其中心血管及代謝疾病領域包括近期熱門的減肥藥產品。



江宜虔表示，近年科技產業獨強，但從長期報酬率來看，醫療類股表現也相對出色，搭配導入AI後的醫療生化產業創新成長力看升，據統計，美國S&P500自有產業分類以來36年，醫療產業年化報酬率為11.46%，僅次於科技產業的13.96%，也優於整體S&P500指數的10.76%。



由於醫療生化產業各公司的優勢皆有所不同，江宜虔建議，優先布局美國相關醫療生化產業，而擁有高速成長之重磅藥品的公司可持續加碼，同時建議增持生物科技類股的配置，醫療器材領域看好外科手術及機器人手術公司，至於用於研究分析生物體之儀器技術的生命科學工具公司亦相對看好。（自立電子報2026/2/5）