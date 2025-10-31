輝達與韓AI合作 ABAC代表：台韓互補聯手壯大生態系

（中央社記者潘姿羽慶州31日電）美國AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳赴韓國並宣布多項AI合作，外界關注是否對台帶來挑戰，APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表、廣達技術長張嘉淵表示，AI浪潮下，重點是AI生態系，因此各國合作關係大於競爭，他樂見台韓強強聯手，對合作樂觀其成。

2025年亞太經濟合作會議（APEC）主辦國為韓國，今年主題聚焦人工智慧（AI）等相關議題，並邀請黃仁勳來韓，希望促成更多合作機會。黃仁勳此行也宣布多項與韓國企業的合作計畫。

媒體詢問，黃仁勳在韓宣布多項合作計畫，是否對台灣有影響。台灣ABAC代表之一、廣達技術長張嘉淵表示，過去輝達與韓國合作聚焦於遊戲、圖形處理領域，如今AI發展需要高效記憶體，記憶體正是韓國強項，而且數位孿生、元宇宙等新興應用，也需要圖形處理配合，輝達與韓國深化合作是可以預期的事。

至於台灣，張嘉淵分析，無論台積電（TSMC）、廣達等很多公司，做的是AI硬體相關，與韓國各有所長，而AI談的是生態系，由此可見，台韓其實存在很大的互補機會，「大家能不能強強聯手，創造更多的一個機會出來」。

張嘉淵也說，黃仁勳在韓國所談內容，其實在台灣談得更多，只是台韓背景不太相同；舉例來說，台灣硬體相關的系統廠商數量遠大於韓國，韓國則是遊戲產業較強，相關廠商也較多。

AI浪潮席捲全球，張嘉淵認為，他在APEC感受到的氛圍，先前大多認為經濟體是競合關係，但現在「合作關係強過競爭」。

除了台灣與韓國存在合作空間，張嘉淵認為，許多國家認識到台灣的實力，希望展開合作，也爭取台灣投資。（編輯：林家嫻）1141031