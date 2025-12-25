輝達與 AI 晶片新創 Groq 達成非獨家授權 核心高層也轉任輝達

[Newtalk新聞] AI 晶片龍頭輝達（Nvidia）近日傳出已與 AI 晶片新創 Groq 達成非獨家授權協議，取得其推論（inference）相關晶片技術，並同步延攬 Groq 創辦人兼執行長 Jonathan Ross 等核心高層與工程團隊加入。

據《路透社》報導，Groq 昨（24）日在官方部落格證實，輝達將授權使用其技術，而 Jonathan Ross、總裁 Sunny Madra 及部分工程人員，將轉任輝達旗下。知情人士也向《路透社》證實，雙方確實已完成授權安排。不過，Groq 並未對外揭露任何財務細節。

《投資者網》消息指出，先前 CNBC 曾報導，輝達可能以 200 億美元現金「收購」Groq，引發市場高度關注。但 《路透社》指出，無論是輝達或 Groq，皆未對該金額或併購傳聞作出評論；Groq 僅強調，公司將維持獨立營運，並由原財務長 Simon Edwards接任執行長，其雲端業務也將持續運作，不納入此次交易內容。

據報導，Groq 主攻 AI 推論晶片，屬於已完成訓練的 AI 模型在回應使用者請求時所需的即時運算領域。相較之下，輝達在 AI 訓練市場長期占據主導地位，但在推論市場，正面臨來自 超微（AMD），以及 Groq、Cerebras Systems 等新創公司的競爭。

《路透社》指出，Groq 採用不依賴外部高頻寬記憶體的設計，而是以晶片內建的 SRAM 作為運算基礎，有助於提升聊天機器人等應用的回應速度，也避開全球晶片產業面臨的記憶體供應瓶頸。不過，這同時也限制了單一晶片可承載的模型規模，Groq 在此路線上的主要競爭對手，正是同樣主打晶片內建記憶體架構的 Cerebras Systems，該公司近期也傳出最快明年啟動上市計畫。

路透社提到， Groq 近年估值成長迅速，在今年 9 月完成 7.5 億美元募資後，估值已從去年 8 月的 28 億美元，大幅躍升至 69 億美元。

Bernstein分析師 Stacy Rasgon 也在報告中直言，反壟斷仍是此類交易的主要風險，但透過「非獨家授權」架構，有助於維持市場競爭的形式存在，另一方面，輝達執行長黃仁勳今年在多場公開演說中也多次強調，隨著 AI 應用重心從模型訓練逐步轉向推論，輝達有信心持續維持產業領先地位。

