輝達與Groq達授權協議 分析師：為鞏固AI生態系領導地位

輝達與AI晶片新創公司Groq達成「非獨家推論技術授權合作」，並延攬核心研發團隊。分析師指出，結盟有助輝達鞏固AI生態系領導地位，也反映出面對谷歌TPU的競爭壓力，輝達正加速布局腳步。

輝達宣布與Groq達成「非獨家推論技術授權協議」，授權輝達使用Groq的推論晶片技術，並將整合至輝達未來的晶片設計，也延攬Groq創辦人等核心團隊成員。輝達執行長黃仁勳指出，輝達計劃將Groq的低延遲處理器整合進輝達的AI工廠架構，進一步擴展該平台，以支援更廣泛的AI推論與即時工作負載。

雖然雙方未提及財務細節，不過，根據財經媒體CNBC報導，輝達將支付約200億美元，為輝達歷來最大規模的策略結盟案。

證券分析師翁偉捷指出，攜手Groq有助輝達掌握AI推理佈局，並進一步延伸至下游應用端，鞏固輝達在AI生態系領導地位，他說：『(原音)黃仁勳先生他所看重的應該是未來生態系的擴張跟發展。如果能夠透過跟Groq合作，然後囊括TPU，或是說未來在AI的推理需求，或甚至在更往後走的應用端，都能夠納入他們自己的整個生態系領域當中，就可以更加確定能夠鞏固未來輝達在整個AI發展過程中是不會過時的。』

翁偉捷認為，這項合作反映出Google推出自研TPU後，威脅輝達在AI晶片市場的領先地位，促使輝達加速佈局腳步。

他說，輝達與Groq合作不僅限於技術層面，還涵蓋核心研發團隊，在過去輝達合作的案例中相當罕見。若輝達選擇全面併購Groq，將承擔更高財務壓力，可能引發市場對輝達造成壟斷疑慮，觸動監管機構敏感神經。透過合作或授權的方式深化關係，能防止潛在競爭對手出手併購，展現輝達在財務與競爭上的審慎布局。