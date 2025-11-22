輝達落腳北士科後放李四川選新北？ 蔣萬安：離選舉還有一段時間

台北市長蔣萬安表示，現在全力專注拚市政。(資料畫面)

台北市政府與新光人壽昨（21日）終於完成合意解約協議，輝達海外企業總部確定落腳北士科，被視為大功臣的副市長李四川也被外界解讀「任務完成」，可以放心參加2026年新北市長選舉。台北市長蔣萬安今（22日）被問到何時放李四川走？他笑回，「離選舉還有很長一段時間，我們現在都全力專注在拚市政」。

台北市政府與新光人壽昨（21日）完成合意解約協議，輝達海外總部將落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安指出，接下來將會進行都市計畫變更以及設定地上權，希望在農曆年前完成與輝達的地上權簽約，明年中動工。

廣告 廣告

外界認為，台北市副市長李四川為大功臣，此次任務完成後，可以放心參選2026年新北市長。蔣萬安今（22日）出席2025年CBMC台灣年會「城市論壇」被問及何時放李四川走，他笑著回應，「離選舉還有很長一段時間，我們現在都全力專注在拚市政」。

而同樣出席「城市論壇」的台北市議員曾獻瑩則表示，輝達任務完成之後就祝福李四川，希望李四川高票當選新北市長，他在輝達進駐上「川伯」功不可沒，一方面發會工程專業，一方面在當中協調談判，帶著這樣的政績進入新北市長的選戰當中，相信新北市民會非常期待。





更多《鏡新聞》報導

國民黨中央委員190人名單罕見連勝武 接棒胞兄拚黨公職

與新壽完成合意解約 北市府目標「農曆年前與輝達簽約」

游盈隆點名蔡英文選台北市有贏面 王世堅：她心願應是清靜退休