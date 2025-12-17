輝達落腳北士科最新進度曝！ 蔣萬安邀黃仁勳：打造全球最強AI心臟





輝達（NVIDIA）海外總部進駐台北市北投士林科技園區（北士科）計畫邁入關鍵階段。台北市長蔣萬安今（17）日前往T17、T18基地現地視察時表示，相關都市計畫變更已於12月10日正式進入公展程序，預計1個月後召開都市計畫審議會，完成基地整合後，最快可在農曆年前完成簽約。他也已正式致函邀請輝達執行長黃仁勳，若屆時人在台灣，歡迎親自出席簽約儀式。

蔣萬安指出，透過都市計畫變更，市府將取消T17、T18基地間原有道路縫合，將兩塊基地進行合併，提供輝達更完整、具彈性的開發空間。相關審議會議將由副市長李四川主持，確保程序順利推進。他強調，輝達海外總部不僅是一棟大型企業建築物，更象徵台北市正式「裝上全球最強的AI心臟」，對城市產業升級與國際競爭力具有高度戰略意義。

針對外界關注的交通衝擊問題，蔣萬安表示，市府已提前規劃短、中、長期配套措施。短期將透過接駁車與公車專用道分流人潮；中長期則規劃輕軌與捷運十字路廊，涵蓋南北向與東西向路線，全面支撐北士科未來科技聚落的發展需求，避免交通成為產業進駐的瓶頸。

不過，蔣萬安也坦言，行政院未副署《財政收支劃分法》，對地方建設推動形成實質壓力，恐影響捷運、校舍、市場改建，以及銜接北士科的重要交通建設。他直言，相關延宕不僅影響市政進度，也可能削弱國際企業對台灣AI產業環境的信心。

蔣萬安回顧，市府團隊3年前即開始擘劃北士科的長期定位與發展藍圖，如今輝達確定進駐，象徵多年努力逐步開花結果。他強調，市府現階段專注於拚市政、拚建設、拚經濟與AI產業發展，目標是讓台北在全球科技與人工智慧版圖中占據關鍵位置。

