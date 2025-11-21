輝達落腳北士科重大進展！北市府與新壽合意解約

北市府下午宣布，已與新壽完成合意解約協議，下周將會同辦理塗銷地上權登記。（張珈瑄攝）

輝達海外總部將落腳北士科T17、18，擁有地上權的新光人壽與北市府合意解約，台北市議會日前審查通過「分手費」提案。台北市副市長李四川21日表示，昨晚已跟新壽達成共識；北市府下午宣布，已與新壽完成合意解約協議，下周將會同辦理塗銷地上權登記。

北市府指出，市府與新壽在今日完成合意解約協議，為輝達海外企業總部正式落腳北士科，打造台北邁向AI之都，達成重要的里程碑，市府與新壽雙方下周將會同辦理塗銷地上權登記，感謝新壽與台北市共同成就此項全球關注的重大投資案。市府後續將持續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標於農曆年前與輝達完成簽約，讓輝達企業總部順利進駐北士科T17、T18。

廣告 廣告

輝達5月宣布海外總部確定落腳北士科T17、T18基地後，過程多項爭議，輝達遲遲無法正式取得地上權；台新新光金（2887）旗下新光人壽21日召開董事會，正式通過「北士科T17、T18市有土地設定地上權契約」與臺北市政府「合意解約」，根據台新新光金 重訊公布顯示，權利金分別為28億元、16.02億元，合計為44.02億元。

新壽表示，依解約協議，本公司應塗銷臺北市北投區軟橋段88地號（T17街廓）及「軟橋段93地號（T18街廓）市有土地之地上權登記並返還土地予臺北市政府，臺北市政府應給付新壽為履行T17、T18市有土地設定地上權契約所支出的相關成本。市場預期，合意解約後北士科T17、T18地上權近半年來的爭議將告一段落。

【看原文連結】