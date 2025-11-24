即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18用地一事，經台北市政府今（24）日與新光人壽正式完成塗銷地上權解約後，土地也回歸市府，也將續行與輝達之專案設定地上權簽約等事宜；不過，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農則認為，市府最後才積極投入解決問題，因此應該不算市府的政績。對此，台北市副市長李四川下午受訪則回應，「我讓市民去評價」。

針對吳怡農認為市府最後才積極投入解決問題，因此輝達應該不算市府的政績，李四川下午受訪表示，他早上大概說過整個過程，從5月到9月的協調原則上都沒有浪費時間，至於是否是市府的政績，李四川僅回：「我讓市民去評價」。

台北市政府今日會同新光人壽完成塗銷北士科T17、T18地上權登記，土地回歸市府。接下來將續行與輝達公司（NVIDIA）之專案設定地上權簽約等事宜，市府強調，對輝達海外企業總部正式落腳台北市，更向前邁進一步。

原文出處：快新聞／輝達落腳北士科！吳怡農喊不是政績 李四川：讓市民評價

