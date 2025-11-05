輝達落腳北士科「新壽分手費曝光」 李四川曝光簽約時間

李四川今日證實，新壽已來文確定解約金為44.7億元，預計週五簽約，接著就能送議會核定，並進行都市計畫等作業。（鏡報姜永年；資料照）

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，目前北市府仍在與新光人壽談地上權解約。對此，台北市副市長李四川今日證實，新壽已來文確定解約金為44.7億元，預計週五簽約，接著就能送議會核定，並進行都市計畫等作業。

台北市長蔣萬安今（5日）率局處首長前往議會專案報告「爭取輝達（NVIDIA）海外總部設立台北的用地規劃」等議題並備質詢。蔣會前受訪表示，昨日再與新壽開會，確定最後合意解除地上權契約的金額，接下來就等新壽正式來文，再啟動後續程序。事後，蔣稱預計這個月就會完成與新壽的終止契約程序。

廣告 廣告

國民黨台北市議員曾獻瑩質詢時詢問，與新光人壽就北投士林科技園區T17、T18基地的解約分手費，會由誰埋單？蔣萬安回應，會以轉嫁到權利金內的方式來由輝達支應，絕對不會讓市民埋單。台北市地政局長王瑞雲也補充，除新壽原先繳納給市府的金額外，輝達已表達願意概括承受其他增加的成本。

李四川會後接受媒體訪問指出，已收到新光人壽正式來文，解約金額共約44.7億元，扣除原要繳給市府的34.4億多元，差額約近10.4億元，與原先市府估算的8億多元相比，主因為新壽還有繳納約1億元稅金給中央，以及雙方對資金成本計算方式不同。

李四川表示，接下來雙方都會找會計師審查，希望這週就能確定金額，週五（7日）簽約協議書，再來就能在議會核定後支付這筆錢，接著辦理地上權塗銷，並進行都市計畫變更及輝達投資計畫書審查等作業。解約時會動用台北市實施平均地權基金，扣除新壽已繳納給市府的金額外，約10.4億元的差額會在與輝達協議權利金時拿回來。

更多鏡週刊報導

新壽分手費估40億元 李四川：盼農曆年前與輝達簽約

吳宗憲反年改「公務員繳房貸少吃2顆蛋」 翁曉玲消音綠委被酸爆

閃兵藝人+1！阿達主動到案說明 新北檢諭知30萬交保