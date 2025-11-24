輝達落腳北士科 新壽解約落幕！吳東亮：希望社會給予肯定

【記者呂承哲／台北報導】台新投信、新光投信今（24）日正式合併完成，台新新光金控董事長吳東亮會後接受媒體聯訪，針對 T17、T18 地目變更落幕、新光人壽角色、輝達（NVIDIA）合作進度，以及台新與新光人壽合併時程等議題進行說明。吳東亮強調，除感謝市府支持外，也特別替新光人壽發聲，強調新光人壽 60 年來深耕台灣、與民眾站在一起，此次在爭取輝達留台過程中更是全力協助，呼籲社會給予肯定。

吳東亮表示，T17、T18 開發案能順利落幕，除了市府支持，也要感謝新光人壽董事會與員工的努力。他指出，新光人壽成立逾 60 年，一直以推動台灣發展為己任，此次為協助促成輝達留台盡了最大努力。他期盼市政府與輝達的溝通能順利，讓輝達加速在台灣落地，帶動台灣科技產業升級。

吳東亮也指出，台新金旗下台新 AI 部門早在兩三年前就開始採用輝達晶片，相關應用也陸續落地，我們本來就是輝達的客戶，合作會持續深化。他透露，內部已有應用服務逐步推出，後續仍會依市場需求推進更多專案。

媒體關注台新與新光人壽合併時程，他表示，兩家公司將依規劃於 2025 年 1 月 1 日正式合併，並配合 IFRS17 與 ICS 新制度同步上路。至於此次台新投信董事會新增兩位新光人壽資深副總，被外界解讀為壽險資產會有更多交由投信操作，吳東亮說明，金控合併後總資產約 8.4 兆元，其中新光人壽占約一半，因此壽險資產對投信未來發展至關重要。

吳東亮指出，政府正推動「亞洲資產管理中心」，壯大資產管理規模已是國家級政策方向，金控內部也會強化縱向與橫向協作，讓投信提供更完整的資產管理服務，新光人壽主管加入投信董事會，就是為了強化金控內部聯動，這是合併後能否壯大規模的關鍵。

他重申，四大子公司未來將陸續整合，但投信因合併完成得早、效益顯著，將成為金控轉型的重要引擎。他也感謝各界支持，強調將帶領台新新光金控在整合後邁向更高階的國際競爭力。

