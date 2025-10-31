輝達海外總部即將在台北市北投士林科技園區（北士科）的T17、T18基地落腳，台北市副市長李四川透露，希望能在農曆年前與輝達完成簽約，與新壽的解約程序也正積極進行中，市長蔣萬安表示希望在11月中前完成。新壽向市府提出的解約成本初步估計約40億元，其中部分費用尚待新壽提供實際憑證。

輝達落腳北士科！ 李四川：拚農曆年前簽約。（圖／TVBS）

台北市副市長李四川表示，原則上他已告訴所有幕僚，希望在農曆過年前就要與輝達完成簽約。這個時程大幅提前了原本預計在明年6月才與輝達完成簽署地上權契約的目標。李四川解釋，簽約前輝達必須提交投資計畫書並經過審查，而輝達表示做這個計畫書差不多需要兩個月時間，可與變更都市計畫併行，初估大概在三個月內就可以完成所有程序。

與新光人壽的解約程序也在進行中。台北市長蔣萬安表示希望在11月中以前可以完成合意解約，這比先前預計的時間又提前了半個月。據了解，新壽已於10月30日向北市府提出初步成本報價，包含簽約以來支付給市府的權利金、租金、履約保證金加起來大約32億元，再加上部分設計費、監造費等成本約8億元，總共40億元。但其中的8億元還需要新壽提出實際憑證，因此市府已要求新壽補件，預計下周新壽補件後就會有確定金額。

李四川表示，新壽提出的一些大項費用，算起來大概與市府估計的8億元差不多。另外，傳出新壽最後決定放手是因為台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮出面勸說。對此，李四川表示不知情。

