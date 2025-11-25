輝達落腳北士科 李四川：新壽地上權已塗銷

台北市 / 綜合報導

輝達落腳北士科T17、T18，台北市副市長李四川證實，新壽的地上權已經塗銷，接下來T17、以及T18的土地就回到北市府、跟輝達簽約的問題，不過外界更關心，他是否會投入新北市長選戰，有媒體人爆料，近期他已經在詢問新北市的看板了，外界分析，李四川很有可能在農曆年前宣布參選，對此，李四川態度依舊保留。

一見面熱情握手擁抱，輝達全球不動產副總裁，18日拜會台北市長蔣萬安，象徵輝達落腳北士科邁向新頁，副市長李四川在一旁笑得開心，台北市副市長李四川說：「協調的時候，當然各有各的自己的立場，那最後的結果我想都是好的。」

北市府終於正式跟新壽分手，下一步最重要的就是與輝達簽約，預計需要花2個月處理投資計畫書，最快農曆年前，就可以完成簽約程序，而外界關注李四川何時投入新北選戰，有藍營議員建議，可以像現任市長侯友宜當年一樣，3月1日投入選舉，是最好的時間點，而媒體人王時齊更加碼爆料，其實李四川早就在新北詢問看板。

台北市副市長李四川說：「我每天都回新北啦，因為我住在板橋，那選舉的事，就交給黨部自己去處理。」立委(民)蘇巧慧說：「國民黨版的財劃法，把台北市的預算大幅增加，卻讓新北市的人均，再次成為全國的最低，我不停地在為新北市400萬的市民著想，但國民黨卻只為台北市長著想。」

至於北市選戰，由誰對上現任市長蔣萬安，綠營尚未決定，目前黨內只有壯闊台灣創辦人吳怡農遞交意願書，壯闊台灣創辦人吳怡農說：「2016年跟2020年，多數的台北市民，過半的台北市民，選擇支持小英總統，柯文哲第一任，2014年他是民進黨支持的候選人，那時候他的得票率，是多少呢是57%，選民的結構不是1或0。」

吳怡農搬出過往數據，2020年前總統蔡英文對上韓國瑜，在北市得票率拿下53.65%，當年政黨票些微落後國民黨4%，2016年對上朱立倫，蔡總統拿下51.95%的支持度，綠營政黨票則是以34.67%領先；市長選戰部分，2018年柯文哲以41.07%險勝，2014首度參選則是衝上將近6成，57.16%的支持度，吳怡農認為，北市並非「鐵板一塊」，自認有實力，再次撼動首都。

台大政治系副教授陳世民說：「關鍵當然還是在於說，候選人是否，有吸引中間選民的能力，沒有那麼明顯的綠營的政黨色彩，你讓一些淺藍的選民，對於你不會有排斥感，吳怡農的確是有一個這樣的條件在，過去2次的立委選舉選輸，我個人覺得，一個很重要的背景原因是在於，他的準備期間其實很短，長時間對於選民理念的說服，我個人倒覺得也不無可能，他有這種可能性，可以去獲得中間選民或淺藍選民對他的支持。」民進黨選對會，最快明年1月就可能提人選，首都攻防戰能否重現雙帥對決，話題十足。

