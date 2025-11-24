輝達落腳北士科 李四川：新壽地上權已塗銷
台北市 / 綜合報導
台北市副市長李四川是否參選新北，重申看黨的決定。不過，李四川近期被爆料已經在詢問看板，甚至預估在農曆年前宣布參選。對此，李四川沒有正面回應。不過李四川也在24日證實，新壽地上權已經塗銷，接下來T17以及T18的土地，就回市政府跟輝達簽約的問題了。
一走進來就熱情握手擁抱，18日輝達全球不動產副總裁，拜會台北市長蔣萬安，象徵輝達落腳北士科邁向新頁，副市長李四川在一旁笑得開心，如今新壽地上權也正式塗銷，台北市副市長李四川說：「協調的時候當然有各有各的自己的立場，那最後的結果我想都是好的。」北市府終於正式跟新壽分手，下一步最重要的就是與輝達簽約，他們預計需要花兩個月的時間，處理投資計畫書，最快農曆年前可以完成簽約程序。
外界關注李四川何時正式投入新北市長選戰，國民黨新北市議員預估，他可能在農曆年前宣布參選，還建議可以像現任市長侯友宜當年一樣，3月1日投入選舉是最好的時間點，媒體人王時齊也加碼爆料，李四川已經在新北詢問看板，台北市副市長李四川說：「我每天都回新北啦，因為我住在板橋，那原則上我想我現階段，說實在還是要把新壽原則上，輝達這個簽約把它完成，那選舉的事我想就交給黨部自己去處理。」
還沒投入選戰卻先因為地制法直轄市政府一律置副市長3人，李四川再與蘇巧慧隔空開槓，台北市副市長李四川說：「蘇巧慧說我因人設事，沒有關係啊，以後當首長3個你如果不願意，有本事就你用一個就好啦。」
立委(民)蘇巧慧說：「國民黨版的財劃法，把台北市的預算大幅增加，卻讓新北市的人均再度成為全國最低，我不停地在為新北市400萬的市民著想，但國民黨卻只為台北市長著想。」一個是已經確定代表民進黨參戰新北市，一個私下備戰傳聞不斷，兩人繼續為為新北市選情增添柴火。
