輝達落腳北士科 李四川：明天應可簽約

輝達台灣總部落腳北士科，北市府日前已確定地上權案權利金為新台幣122億元，台北市副市長李四川今天(10日)表示，截至目前為止，相關簽約程序都很順利，明天(11日)應該可以簽約。對於外界關切李四川是否投入新北市長選舉，他也重申待輝達案簽約完成後，就會向外界說明自己未來的動向。

輝達台灣總部落腳北士科，即將完成簽約的最後一哩路。台北市政府日前說明已與輝達美國總部完成設定專案地上權議價，金額為新台幣122億元，最快11日、最慢13日就能完成簽約。台北市副市長李四川10日出席市政會議，他在會前受訪時表示，相關合約推進順利。李四川說：『(原音)我們在禮拜五下班把所有合約送到美國輝達，今天是他們禮拜一，到現在為止還是相當順利，我們明天應該可以簽約。』

媒體追問簽約儀式是否會由李四川代表與輝達子公司簽約？李四川說，形式的部分會尊重輝達的決定。

對於外界高度關注李四川是否在輝達合約簽署完成後便會請辭，並宣布投入新北市長選舉？李四川說，從這段時間所有民調可得知新北市民對他的支持，他非常感謝，待與輝達簽約完成，就會告知外界他做出的決定。 (編輯:柳向華)