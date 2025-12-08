輝達落腳北士科！蔣萬安最新市政滿意度59％創新高

2026年將舉行台北市長選舉，現任台北市長蔣萬安將爭取連任！對於蔣上任至今近三年來的施政表現，最新民調指出，有59%台北市民表示滿意，較就任兩年時的54%提升5個百分點，也是歷次調查高點。

據《TVBS》今（8）日公布的民調顯示，有59%台北市民表示滿意，包括22%非常滿意、37%還算滿意，較就任兩年時的54%提升5個百分點，是歷次調查高點；不滿意的比例則為25%，包括15%不太滿意、10%很不滿意，另外也有16%表示沒有意見。

廣告 廣告

針對輝達在台北市士林北投科技園區設立總部一事，隨著新光人壽與北市府合意解約後大致塵埃落定，市府預計於農曆年前與輝達簽訂地上權合約。該民調顯示，35%的台北市民認為是台北市政府的功勞，8%認為是中央政府的功勞，37%認為台北市政府和中央政府都有功勞，7%認為台北市政府跟中央政府都沒有功勞，另外有14%表示沒有意見。

上述調查是TVBS民意調查中心於114年11月27日至12月4日晚間18：30至22：00進行的 調查，共接觸1,256位20歲以上台北市民，其中拒訪為250位，拒訪率為19.9%，最後成功訪問 有效樣本1,006位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼 後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

【看原文連結】