輝達落腳北士科 蔣萬安：預計2/10至2/15簽約

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳今天(2日)將搭機離台，並承諾將再回台灣與台北市政府就輝達台灣新總部案簽約。台北市長蔣萬安今天表示，北市府預計本週進行估價審議，接下來將完成議價訂約，預計2月10日至15日期間就會簽約，他與黃仁勳彼此都非常期待很快能再次見面。

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳日前抵台參加輝達尾牙，並宴請台灣各AI供應鏈大廠，預計今天搭機離台。對於何時與台北市政府簽訂輝達總部用地契約，黃仁勳1日受訪時表示，他很高興拿到一塊漂亮的地，要蓋一棟漂亮的建築，且已迫不及待要向大家展示設計。他也承諾將會回來台灣與台北市政府簽約，待時間確定後會第一時間通知大家。

台北市長蔣萬安2日上午出席「與里長有約」活動，對於黃仁勳此次訪台兩人沒有見到面，蔣萬安受訪時表示，黃仁勳這次訪台行程非常緊湊，但他們一直都有保持聯繫，就如同他昨天所說，「我們都非常期待彼此很快就能再次見面。」

至於輝達新總部用地簽約有無確切時程，蔣萬安說，一切都要看黃仁勳的時間與行程安排，預計農曆年前就會完成簽約。蔣萬安說：『(原音)都會依照相關時程進行，這星期會召開估價審議會，審議會確定後就可以議價，完成議價訂約，2月10日到15日中間就會簽約。』

蔣萬安說，雖然黃仁勳的行程非常緊湊，但北市府與輝達都有保持溝通與聯繫，相關簽約進度不受影響，也都持續往前推進。

對於黃仁勳感謝北市府的幫忙，蔣萬安也回謝黃仁勳及他的團隊。蔣萬安強調市府與輝達的溝通過程都非常順利，市府會在依法及合乎程序的範圍內儘量給予協助。(編輯:王志心)