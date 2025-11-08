輝達落腳北士科T17、T18基地 李四川：預計下周五與新壽簽解約

輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北投士林科技園區T17、T18基地，由於此處已由新光人壽取得地上權，台北市政府正與新壽協商合議解約，再專案設定地上權給輝達。台北市副市長李四川今天說，與新壽的解約金額，已經過會計師審查，預計下周五（14日）簽訂解約協議書，17日開始辦理地上權移轉相關程序。

李四川今天出席台北捷運環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮後被媒體堵訪表示，雙方會計師都已針對解約金額審查完畢，都可以接受，市府預計下周一（10日）將項目及金額報到台北市議會，希望在下周三（12日）大會上獲得議會支持，以台北市實施平均地權基金先行支付。

解約協議書部分，李四川今天說，已在昨天送給新壽律師，而新壽預定下周四或周五（13或14日）開臨時董事會，如果都確定，14日前就可以簽訂、17日開始辦理地上權塗銷相關程序，將北士科T17、T18基地合併的都市計畫變更，也可以開始啟動。

至於有無機會在輝達執行長黃仁勳離台前，與其見面或通話？李四川說，黃仁勳此行時間緊湊，市府還是跟輝達保持每周聯繫，協助找建築師及顧問、撰寫投資計畫書等工作。

台北市長蔣萬安出席同場活動前被媒體堵訪時則說，市府都跟輝達保持非常密切的聯繫及暢通溝通管道，持續推進輝達台灣總部設立進度，為了台北市的整體發展及市民福祉，他一定會全力以赴，加速相關流程。

李四川日前表示，新壽提出解約金額約新台幣44.7億元，包含已繳給市府的權利金、租金及額外的資金成本等。蔣萬安則說，與新壽終止契約、塗銷地上權並收回土地後，待輝達提出投資計畫書，就能進入專案設定地上權實質行政作業，目標明年初與輝達簽訂契約。

