輝達落腳北士科T17、T18基地 李四川：預計下周五與新壽簽解約
輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北投士林科技園區T17、T18基地，由於此處已由新光人壽取得地上權，台北市政府正與新壽協商合議解約，再專案設定地上權給輝達。台北市副市長李四川今天說，與新壽的解約金額，已經過會計師審查，預計下周五（14日）簽訂解約協議書，17日開始辦理地上權移轉相關程序。
李四川今天出席台北捷運環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮後被媒體堵訪表示，雙方會計師都已針對解約金額審查完畢，都可以接受，市府預計下周一（10日）將項目及金額報到台北市議會，希望在下周三（12日）大會上獲得議會支持，以台北市實施平均地權基金先行支付。
解約協議書部分，李四川今天說，已在昨天送給新壽律師，而新壽預定下周四或周五（13或14日）開臨時董事會，如果都確定，14日前就可以簽訂、17日開始辦理地上權塗銷相關程序，將北士科T17、T18基地合併的都市計畫變更，也可以開始啟動。
至於有無機會在輝達執行長黃仁勳離台前，與其見面或通話？李四川說，黃仁勳此行時間緊湊，市府還是跟輝達保持每周聯繫，協助找建築師及顧問、撰寫投資計畫書等工作。
台北市長蔣萬安出席同場活動前被媒體堵訪時則說，市府都跟輝達保持非常密切的聯繫及暢通溝通管道，持續推進輝達台灣總部設立進度，為了台北市的整體發展及市民福祉，他一定會全力以赴，加速相關流程。
李四川日前表示，新壽提出解約金額約新台幣44.7億元，包含已繳給市府的權利金、租金及額外的資金成本等。蔣萬安則說，與新壽終止契約、塗銷地上權並收回土地後，待輝達提出投資計畫書，就能進入專案設定地上權實質行政作業，目標明年初與輝達簽訂契約。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
李四川曝最快下周五與新壽解約 輝達研議台北設子公司
輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，地上權持有者新光人壽同意解約，台北市副市長李四川今（11/8）表示，市府和新壽的會計師已審查完，下周一報議會，希望周三大會通過，如果沒問題，新壽臨時董事會同意，雙方下周五前就可解約；李四川先前也透露，輝達正研議在台北設子公司。太報 ・ 1 天前
Rivian學特斯拉馬斯克模式留才拚成長！推46億美元執行長薪酬方案
美國電動車製造商 Rivian 為執行長 RJ Scaringe 設計十年最高 46 億美元薪酬方案，採低股價門檻與營運績效目標，類似特斯拉馬斯克模式。鉅亨網 ・ 1 天前
新北議會市政總質詢 聚焦「淡江大橋」及「歡樂耶誕城」議題
新北市議會今(7)日市政總質詢，議員針對淡江大橋即將於明(115)年5月通車，關心後續交通及觀光規劃，以及2025新北歡樂耶誕城即將於11月14日開城，恐將造成板橋交通大塞車，引發民怨等議題提出質詢，侯友宜市長表示，淡江大橋明(115)年5月即將通車，市府將致力優化周邊道路及停車空間。至於今年底的跨河煙火活動，針對橋上布置光雕表演及採河面施放煙火的辦理方式，目前已與交通部溝通。並指今年也會在淡水、八里兩端以雙舞台呈現，擴大活動規模，媲美雪梨大橋跨年煙火活動。交通局長鍾鳴時指出，市府明年2月將先行完成淡江大橋周邊微型轉運站、道路拓寬等工程，同時也積極與公路局合作，完善觀光及周邊通行順暢性，並規劃快捷公車、觀光公車、地區公車及跳蛙公車等路線，提升通行便利性。此外，淡江大橋自行車道更是新北邁向綠色移動的重要起點，未來將淡水、八里自行車路網完整串聯，並增設YouBike租借站，鼓勵民眾以更節能、健康的方式通勤與休閒。2025新北歡樂耶誕城即將開城，有民眾抱怨交通大塞車，引發是否停辦的爭議。侯友宜表示，歡樂耶誕城每年求新求變規劃主題，吸引國內外遊客慕名而來，已成為國際知名耶誕景點，更是新北市的國台灣好新聞 ・ 1 天前
台積電運動會》黃仁勳︰AI需求強勁 魏哲家︰他要更多晶片
護國神山台積電今在新竹縣立體育館舉行運動會，輝達創辦人暨執行長黃仁勳特別搭專機來台參加，以感謝台積電對輝達的協助，轟動全台，不過，台積電創辦人張忠謀因身體不舒服臨時無法缺席。黃仁勳離開運動會場前受訪指出，他會跟張忠謀聯絡，看他的身體情況再決定，但他已出差三個禮拜，現在準備要回家，被問及何時再來台？他自由時報 ・ 1 天前
黃仁勳來台「沒空見面」！ 蔣萬安：與輝達密切聯繫｜#鏡新聞
輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安也希望輝達能設立台北分公司，而輝達執行長黃仁勳剛好來台灣，今天（11/8）還參加台積電運動會，但他坦言，這次沒時間和蔣萬安會面。對此，蔣萬安強調，輝達在台北設立總部的進度持續推進，一定會加速相關流程。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
時隔一年多 陸重返市場發歐元債
中國財政部在官網公布，將於7日當周在盧森堡發行歐元主權債券，規模不超過40億歐元。具體發行安排將於發行前另行公布。中時財經即時 ・ 1 天前
現身台積電運動會 黃仁勳：沒有台積電就沒有輝達
輝達執行長黃仁勳今（8）日現身台積電運動會，他感性表示，30年前台積電和輝達都是小公司，沒有台積電就沒有今天的輝達。不過原本預期會與創辦人張忠謀同框，但因為張忠謀身體微恙、臨時缺席。不過黃仁勳除了分享與張忠謀的緣分，還大讚台積電是台灣驕傲、也是世界的驕傲。公視新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳現身台積電運動會，感性致謝：沒有台積電就沒有輝達
【財訊快報／記者李純君報導】台積電(2330)今日舉行年度運動會，今日亮點之一，便是大客戶輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天現身參與。黃仁勳提到，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」、以及「我也是你們的家人，沒有台積電，今天沒有輝達，台積電真的是最棒的」。黃仁勳今日與台積電董事長魏哲家一起進場，並在舞台上以嘉賓身份致詞、欣賞開場表演、運動員進場、點燃聖火等。魏哲家在介紹黃仁勳時提到，去年尊稱他「3兆男」，今年他身價又增加，變成「5兆男」。而黃仁勳以貴賓身分致詞，首先大喊「我的台積電好朋友，你好」、「誰愛台積，我愛台積」。他表示，30年前輝達和台積電都是小公司，沒有台積電，今天沒有輝達，台積電真的是最棒的、尚讚，你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你。黃仁勳也提到，兩個公司那麼大、那麼重要，有很多事要做，我知道你們很辛苦，很認真工作，我要說謝謝。而張忠謀今日因身體略有不適缺席，黃仁勳表示，32年前，輝達也是一家新創公司，張忠謀幫助了他，今天也很想念張忠謀，希望他一切安好，會盡快去拜訪他們。財訊快報 ・ 1 天前
蕭美琴突訪歐氣死中國？學者談台灣「愛喊突破」隱憂：關稅、軍購還在卡
副總統蕭美琴5日突現身於魯塞爾舉辦的IPAC（Inter-Parliamentary Alliance on China）年度峰會，向歐洲議員發表「突破性演說」，創下我國首位現任副總統踏入歐洲議會、在外國議會公開發表演講的紀錄。對此，旅美學者翁履中今（8）日上午在臉書以「副總統登歐洲議會演說，戰貓外交大突破？！」為題分析，戰貓出擊讓台灣在歐洲議會「場地內」......風傳媒 ・ 1 天前
台積電我愛你！黃仁勳現身運動會 曝農曆新年前再來台
即時中心／梁博超報導台積電今（8）日舉行運動會，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳擔任嘉賓，更特別換上台積電的紅色POLO運動衫。黃仁勳以中英雙語致詞，強調感謝台積電多年來對輝達的幫助；更以中文表示「台積電加油！你最棒了！台積我愛你！」同時他也透露，預計明（2026）年農曆新年前會再度來到台灣。黃仁勳上午身穿經典皮衣現身新竹縣體育場，參加台積電運動會，下車時受到董事長魏哲家的迎接；他也向媒體表示，對於參加台積電運動會感到很興奮，因為這是台積電的家庭日，而輝達與台積電「是一家人」，能受邀參加這麼特別的日子，他感到很榮幸。董事長魏哲家介紹黃仁勳上台時，便打趣地表示，他去年稱黃「3兆男」，今年則變成了「5兆男」。黃仁勳一開口就先以中文問候在場的台積人，「台積電好朋友你好嗎？誰愛台積？我也愛台積！」掀起員工一陣歡呼。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳擔任台積電運動會嘉賓，更特別換上台積電的紅色POLO運動衫。（圖／民視新聞）黃仁勳提到，很高興來參加台積電運動會，魏哲嘉要他講中文，但由於不流暢，要慢慢一點點講。輝達和台積電在30年前都是小公司，經歷了30年，「我也是你們的家人，沒有台積電，今天沒有輝達，台積電真的是最棒的」黃仁勳更特地用台語「尚讚」展現親和力。同時，黃仁勳也感謝台積電多年來的幫助，「你們大家幫我蓋輝達，謝謝你們。」他強調，現在兩個公司那麼大、那麼重要，有很多事要做，很忙的「我知道大家幫輝達非常努力地工作，對此我非常感謝。所以，台積電加油！你最棒了！台積我愛你！」一早黃仁勳從下榻飯店出發時，被現場守候的記者問到何時離台，他表示，參加完台積電運動會後就會直接回去，對於沒吃到很多東西感到遺憾，「沒有辦法，太忙了。」同時黃仁勳也透露，預計明（2026）年農曆新年前會再度來到台灣。以時間點猜測，應是參加台灣分公司尾牙。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：快新聞／台積電我愛你！黃仁勳現身運動會 曝農曆新年前再來台 更多民視新聞報導黃仁勳出席台積電運動會 張忠謀突缺席「原因曝光」估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝奧運金牌轉戰政壇 香港「擊劍天后」江旻憓傾中色彩惹議民視財經網影音 ・ 1 天前
快閃訪台與台積電高層談了啥？ 黃仁勳秒回「我們沒有談到漲價」
護國神山台積電今日（11/8）舉辦一年一度運動會，輝達執行長黃仁勳首次跨海來台參加。前一晚黃仁勳與台積電高層在永康大啖牛肉爐，媒體關切台積電能為輝達提供多少產能，但魏哲家僅以「機密」二字回應。針對外界關注的晶圓代工漲價議題，黃仁勳則澄清「我們沒有談這個。」雙方專注在如何滿足市場龐大需求。太報 ・ 1 天前
科技巨頭攻AI晶片受威脅？黃仁勳：輝達架構應用更廣
（中央社記者江明晏、張建中台北2025年11月8日電）Google、亞馬遜積極自研AI晶片，是否威脅輝達（NVIDIA），輝達執行長黃仁勳表示，「我們所做的是完全不同的事」，輝達產品遍布所有雲端平台、資料中心，甚至汽車、機器人中，架構應用範圍更廣泛。黃仁勳7日下午搭乘專機抵達台南，前往南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，快閃停留台南5小時，並在今天以貴賓身分出席在新竹舉辦的台積電運動會，他在10時30分左右離開體育館，即將結束此行僅1天半的快閃訪台行。Google旗下雲端運算服務Google Cloud宣布，第7代自研TPU（張量處理單元）晶片Ironwood將於未來數週內推出，亞馬遜AWS等北美雲端服務供應商（CSP）也持續衝刺自研AI晶片。面對科技巨頭在AI晶片領域積極布局，是否影響輝達市場版圖，黃仁勳直言，「我們所做的是完全不同的事」。他表示，輝達的GPU可以處理人工智慧，還可以處理許多其他任務，包括科學、量子力學、生物學、物理學和資料處理。此外，輝達的產品遍布所有雲端平台、資料中心，甚至在汽車和機器人中也有應用，因此輝達的架構應用範圍非常廣泛。至於對目前的記憶體短缺有多擔中央社財經 ・ 1 天前
輝達落腳北士科 李四川：預計14日與新壽簽解約
（中央社記者陳昱婷台北8日電）助輝達台灣總部落腳北士科T17、T18基地，台北市副市長李四川今天說，與新壽的解約金額已經過會計師審查，預計14日簽訂解約協議書，17日開始辦理地上權移轉相關程序。中央社 ・ 1 天前
《半導體》現身運動會 黃仁勳：沒有台積電就沒有輝達
【時報記者林資傑／新竹報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)今（8）日於新竹縣體育場舉辦運動會，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳以特別來賓出席參與，以國、台、英三語交雜致詞，強調2家公司是共同成長的夥伴，向台積電員工表達誠摯感謝，並表示「沒有台積電，就沒有輝達」。 台積電董事長暨總裁魏哲家在介紹黃仁勳時，笑稱去年尊稱黃仁勳是「三兆男」，今年他已身價大增、得叫「五兆男」。黃仁勳致詞時則以中文開場，笑稱自己不太會講中文，並以台語表示「得慢慢的、一點點的講」，要不然講不完，全場笑聲不斷。 黃仁勳表示，今年能受邀參加台積電運動會，對他而言意義非凡，真的是特別的一天。他指出，輝達與台積電合作30年，感覺自己也已經是台積電的家人，「沒有台積電，今天就沒有輝達。台積電真的是最棒的，『尚讚』！」 回顧輝達與台積電長達30年的合作歷程，黃仁勳感性指出，30年前輝達和台積電都還是小公司，沒有今天那麼大、那麼好、那麼強，並表示「你們是台灣的驕傲、世界的驕傲，也是我的驕傲。」 黃仁勳也提到與台積電創辦人張忠謀的淵源。他表示，38年前的台積電、32年前的輝達還是新創公司，當時張忠謀幫助了自己，約30年前首時報資訊 ・ 1 天前
馬斯克「兆元報酬」多驚人？買美國一州或全球熱門職業運動聯盟都行
電動車大廠特斯拉的股東6日批准執行長馬斯克的新薪酬方案，可望讓已經是世界首富的他成為全球首位「兆元富豪」。儘管前提是他在...聯合新聞網 ・ 1 天前
重申AI需求強勁！黃仁勳大讚台積電：面對ASIC競爭，GPU具滲透性優勢
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳於今（8）日出席台積電運動會，會後接受媒體訪問時，強力肯定了台積電在供應鏈中的關鍵角色，並定調人工智慧（AI）為「我們這個時代最重要的技術，也是有史以來最重要的技術」。黃仁勳此行不僅向台積電員工表達謝意，更證實輝達對下一代 Blackwell平台的晶片需求「非常強勁」，且呈現逐月增長的態勢，突顯雙方緊密合作已成為全球AI運算軍......風傳媒 ・ 1 天前
造訪78年歷史莉莉水果店 黃仁勳一口氣買5份｜#鏡新聞
黃仁勳美食地圖曝光，他先是去了吃了溫體牛肉火鍋聞名的劉家莊又去買了莉莉水果冰，這兩家都是在地老店，也讓台南民眾大讚真的很懂吃。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
重申AI晶片需求「非常強勁」 黃仁勳大讚台積電辛勤付出
即時中心／梁博超報導AI晶片教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳閃電訪台，今（8）日一早前往新竹參加台積電運動會，與董事長魏哲家同框。他在會後接受媒體聯訪時表示，AI發展將影響全世界，是有史以來最重要的技術，投入AI發展非常重要，「台灣位居全球半導體製造中心的角色仍然極其重要。」他也透露，目前輝達Blackwell平台的需求「非常強勁」，台積電在晶圓供應方面做得非常好。輝達執行長黃仁勳在前往機場前受訪表示，這次來台灣就是為了感謝台積電的辛勤付出，也參加這場盛大的家庭日。他透露，目前輝達Blackwell平台的需求「非常強勁」，「不僅製造 GPU，我們也製造 CPU、網路設備、交換器，所以有許多晶片都與Blackwell平台有關。」輝達也正擴大量產，開始在生產線上看到成果。被問到Google及亞馬遜等巨頭現在也投入客製化AI晶片領域，是否會影響到輝達市場版圖？黃仁勳則強調，輝達的業務模式非常不同，「如你所知，輝達的GPU可以處理AI，但也能處理許多其他領域的運算，包括科學、量子、生命科學、物理、資料處理等，涉足的範圍更廣。」此外，輝達存在於每一個雲端平台、資料中心，甚至是汽車與機器人，「所以輝達的架構滲透得更深、更廣。」對於中美之間的AI競賽是否影響台灣產業成長？黃仁勳回應，AI發展將影響全世界，是有史以來最重要的技術，投入AI發展非常重要；即使在地緣政治緊張情勢下，「台灣位居全球半導體製造中心的角色仍然極其重要。」他與世界各地的政府都有合作，讓他們了解技術的重要性，以及技術的發展方向。「幫助政府領導人理解技術的本質，讓他們能更好地制定政策。這就是我對各國政府貢獻的方式。」至於市場上記憶體短缺的問題，黃仁勳表示，目前業務成長非常強勁，而在快速成長的階段，總會出現很多需求、甚至短缺。「但如你所知，現在我們有三家非常優秀的記憶體製造商，SK海力士、三星電子以及美光，他們都是極其優秀的廠商，也大幅提升了產能來支持我們，我對此非常感謝。」被問到若記憶體價格提高，輝達能接受嗎？黃仁勳認為，那是市場的事，「這由他們自己決定如何經營他們的業務。」至於台積電供應的晶圓是否充足？黃仁勳強調，台積電在晶圓供應方面做得非常好。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：快新聞／重申AI晶片需求「非常強勁」 黃仁勳大讚台積電辛勤付出 更多民視新聞報導蕭美琴歐洲議會演講太讚！中國使團跳腳了 喊「停止台獨」「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬台中「犁記餅店」驚傳意外 1員工手遭機器捲入「3指重創」送醫民視財經網影音 ・ 23 小時前
黃仁勳現身台積電運動會 「中英台語」致詞喊：我愛台積
台積電運動會 盛大舉辦，這次更不一樣，還邀請到了輝達執行長 黃仁勳出席同樂，他也換掉皮外套，改穿上台積電的運動服，上台致詞，不斷大讚台積電，還大喊我愛台積電，讓台下 高聲歡呼。 #台積電運動會#黃仁勳#我愛台積東森新聞影音 ・ 1 天前
馬斯克憑什麼獲1兆美元薪酬？外媒直白分析
[NOWnews今日新聞]美國知名電動車大廠特斯拉（Tesla），當地時間6日在德州奧斯汀召開股東大會，投票通過馬斯克（ElonMusk）高達1兆美元的薪酬方案，雖然要求馬斯克在10年內達成多項目標，...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前