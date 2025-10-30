輝達落腳北士科T17、T18 新壽分手費初步報價40億！北市府：下周補件

新光人壽日前舉行記者會，表示願意針對北士科T17、18地上權與北市府合意解約，輝達29日也向北市府表達，確定要將總部設於T17、18。據了解，新壽30日已向市府提出初步成本報價，包含新壽支付的權利金、租金以及已付出成本，約莫為40億元。（圖／報系資料照）

新光人壽日前舉行記者會宣布，願意針對北士科T17、18地上權與北市府合意解約，且表明只向北市府索取已付出的成本。據了解，新壽已於30日向北市府提出初步成本報價，約莫為權利金、租金的32億加上部分項目的8億，總共約為40億。但由於8億中的部分項目，新壽30日未提出實際憑證，因此已要求新壽補件，預計下周新壽補件後就會有確定金額。

知情人士指出，北市府與新壽幕僚30日已初步協商出「分手費」，除將返還新壽已繳權利金、租金共約32億多元，還有包括設計費、監測費、PCM費等，初估約8億元左右，總共與當初北市府預估的差不多，約莫40億左右。

不過據了解，新壽提出的成本部分，有些項目並未提出實際憑證，因此尚未確定實際金額。北市府也已經要求新壽補件，約莫下周會補齊相關憑證資料，屆時就可確定「分手費」的數字。

此外，部分新壽已在T17、18上付出的成本，其中譬如地質鑽探等輝達未來可沿用的項目，未來北市府在跟輝達商談權利金時，會考量要求輝達支付。

