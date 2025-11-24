即時中心／潘柏廷、李美妍報導

輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18用地一事，台北市政府今（24）日與新壽正式塗銷地上權登記後，將進入下一階段；壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農則認為，市府最後才積極投入解決問題，因此輝達應該不算市府的政績。對此，社民黨台北市議員苗博雅下午受訪強調，這次是中央與地方合作，進而協助一個世界級企業進駐的正面案例，不要把這麼正面的事情窄化成選舉的話題。

吳怡農今日接受專訪認為，市府最後才積極投入解決問題，因此輝達應該不算市府的政績，對此，苗博雅下午受訪則表示，她還沒有時間仔細聽吳怡農全部的說法，但是吳怡農是一個非常優秀的人才，而且吳怡農本身也是學財經出身，因此對於台北市很多市政建設，相信對方有非常獨到且創新的見解。

廣告 廣告

同時，苗博雅也鼓勵吳怡農，可以將過去在高盛集團服務的經驗，帶給台北市，並協助台北市進一步發展，「相信他一定可以做得很好」。

快新聞／輝達落腳北士科T17、T18！苗博雅：中央與地方合作正面案例

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（圖／民視新聞資料照）

針對輝達案，苗博雅認為這是中央與地方合作，進而協助一個世界級企業進駐的正面案例；她指出，台北市政府在過程中的責任是要整合相關用地，中央也在今年7月時透過內政部的函示給市府，確認用專案設定地上權是合法、沒有問題解決法規相關的障礙。「中央協助法規的疑義，地方則協助整合用地，其實是中央與地方合作、綠藍合作協助國際性企業進駐的正面案例」。

此外，她也說，現在新壽與市府合意解約是一個正向發展，接下來還要繼續處理專案設定地上權，要經過市府的審議程序，「在這議題之上，大家不要把輝達沾染任何與選舉有關，我不希望成為政黨之間對立的題目」。

苗博雅強調，希望能維持這樣很好的氛圍，就是中央與地方合作；未來輝達設子公司或分公司審請時，中央投審會協助通過後，地方再將用地及都市計畫變更處理好，後面這段程序還是要通力合作，「相信要爭取一個世界級企業進駐，絕對不是任何一個單方力量能完成」。

最後，苗博雅喊話，這樣正向合作的氛圍，藍綠針對輝達進駐一事大家共同鼎力支持，其實也是民眾期盼看到以民生、經濟優先，這也是非常正面的案例，不要把這麼正面的事情窄化成選舉的話題。

原文出處：快新聞／輝達落腳北士科T17、T18！苗博雅：中央與地方合作正面案例

更多民視新聞報導

暴衝版窒礙難行！藍白修財劃法增2646億 鍾佳濱、李慧芝全說了

輝達何時能入北士科？蔣萬安透露了：盼「這之前」完成地上權簽約

輝達落腳北士科！吳怡農喊不是政績 李四川：讓市民評價

