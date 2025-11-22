輝達落腳北市定案 何時放李四川？蔣萬安回應了
台北市政府已經與新光人壽完成合意解約的協議，下週辦理塗銷地上權登記。讓副市長李四川主導處理的輝達落腳北士科案，幾乎已經圓滿完成，立法院中「李四川條款」也順利過關，台北市長蔣萬安，今天（22）被媒體追問何時放李四川走，去選新北市長？蔣萬安笑著表示，其實現在離選舉還有很長一段時間，我們現在都全力專注在拚市政。
輝答案順利解決，蔣萬安今天出席2025年CBMC台灣年會「城市論壇」。心情顯得格外輕鬆，會前接受媒體聯訪時表示，新光人壽昨天與市府順利完成解約協議，接下來就會進行都市計畫變更與設定地上權等程序，預計最快明年農曆年前完成地上權簽約，希望明年中就能動工，未來還有T3、T4、T12以及周邊，甚至整個台北市的產業戰略的規劃，一定會用更高的角度、更長遠的眼光來做整體規劃。
這次李四川在輝達案協調談判，策略規劃上表現亮眼，如今任務順利達成，媒體追問蔣萬安何時放李四川走？蔣萬安笑著表示，「其實現在離選舉還有很長一段時間，我們現在都全力專注在拚市政。」等於是沒有給予正面答覆，只笑著說謝謝大家。
