輝達落腳北市科》科技大老力勸 吳東亮轉彎下令只拿回成本
紛擾月餘的輝達台灣總部案，終於在輝達執行長黃仁勳以「不知道具體耽擱原因」一番話下，露出曙光。台北市長蔣萬安29日下午在台北市議會宣布，輝達台灣總部將落腳在北士科T17、18，「最快下週北市府就能和新壽完成合意解約。」台北市副市長李四川表示。
輝達這次能順利落腳北士科T17、18，正是新壽22日態度大轉彎，願意放手合意解約。本報調查，真正關鍵正是國內科技業大老向台新新光金董座吳東亮力勸，「宏碁集團創辦人施振榮、台積電創辦人張忠謀都和亮董（吳東亮）是老交情，施董還出席台新新光金合併酒會，顯見雙方交情，就因科技大老和亮董提到AI對台發展重要性，亮董才在最後一刻決定鬆手。」（延伸閱讀：輝達落腳北士科有解 吳東亮放手同意合意解約）
去年六月，新壽就和輝達接觸，表達願意提供北士科T17、18土地興建輝達總部，但當時雙方無具體規劃，直到今年初輝達才確定，四月時，輝達執行長黃仁勳還曾親自拜訪吳東亮，雙方當時也對直接移轉達成共識。
未料，北市府擔憂圖利、新壽擔心背信，導致此案卡關。直到九月底，新壽和輝達MOU到期，本月22日，新壽態度大轉彎，決定合意解約，輝達落腳北士科T17、18案才起死回生。
被問進展 黃仁勳：不清楚耽擱原因
隨著新壽有意和北市府合意解約，外界關切，究竟輝達是否心意依舊？黃仁勳29日在華盛頓DC發表GTC主題演講，就被媒體關切，輝達台灣總部進展？黃仁勳對此指出，北市府和擁有地上權的一方有討論，但他不清楚耽擱的具體原因是什麼，他強調，輝達在台灣辦公室已不敷使用，必須決定興建大樓地點。
就在黃仁勳對外釋出不清楚具體耽擱的言論後，蔣萬安29日下午就宣布，29日早上已和輝達聯繫，輝達表示總部會設在北士科T17、T18，希望北市府盡快和新壽合意解約，接下來會以最快速度讓輝達順利落腳台北。李四川指出，新壽這週就會提出成本，下週和台北市府解約。（延伸閱讀：台灣總部確定在T17、T18 蔣萬安：盡速啟動各項行政程）
吳東亮下令展誠意 新壽拿回40億元
本報致電新壽高層證實，的確力拼下週和台北市府解約。至於外界關切，新壽究竟會拿回多少錢？是否如外界推估約40億元？「的確差不多是這個價格，至於補償金部分，新壽董座魏寶生已說過，無論多寡都將建議董事會捐出。」親近吳東亮人士指出。
至於成本包含哪些項目？親近吳東亮人士透露，新壽只要求拿回成本包含當初權利金、租金等成本，「亮董也已下令要展現誠意，為免談判過於冗長，就連規劃設計費用都沒打算和北市府要。」台北市議員顏若芳在台北市議會質詢時，也直接點名47億元是否緊繃？台北市法務局長連堂凱說，有納入參考。
