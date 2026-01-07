輝達落腳北市科 蔣萬安：黃仁勳擬月底來台 將再次邀請參加簽約儀式

輝達（NVIDIA）台灣總部將進駐北投士林科技園區T17、18基地，台北市長蔣萬安今天表示，去年11月他就已寫信邀請輝達執行長黃仁勳參加簽約儀式，目前預計黃仁勳1月底來台，屆時將再次邀請他參加設定地上權簽約儀式，並實際到基地周邊走走。

台北市長蔣萬安（左）7日表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計1月底來台，將再次邀請他參加北投士林科技園區T17、18基地設定地上權的簽約儀式。（中央社）

黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）國際記者會後被問到近期赴台計畫時表示，希望非常快，快過年了。對於蔣萬安邀請他出席輝達總部進駐北士科簽約記者會，他是否會出席，黃仁勳點頭示意，簡短表示：「當然，如果我在台北的話」。

蔣萬安今天出席雙永國小校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮前，被媒體訪問時表示，去年11月他就有寫信邀請黃仁勳來參加簽約儀式，後來他與輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）會面時，也再次邀請黃仁勳來台。

蔣萬安說，艾克曼當時還開玩笑說，如果黃仁勳屆時可以來，艾克曼願意請黃仁勳在他的娃娃上簽名。

蔣萬安表示，照慣例黃仁勳會在農曆年前來台灣參加輝達尾牙，現在已大致確定1月底會來台，一旦確定時間，他將再次邀請黃仁勳參加簽約儀式，並實際到基地周邊走走、看看，再到一旁土地公廟拜拜祈福。

配合輝達台灣總部興建需求，北士科T17、18基地正進行都市計畫變更，將公開展覽至明天，預計26日進入台北市都市計畫委員會審議。