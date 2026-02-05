輝達落腳台北 卓榮泰稱中央地方合作案例 李四川回應了

輝達總部「星艦3.0」落腳北士科，北市區段徵收及市地重劃委員會4日審議輝達總部基地的權利金並拍板定案。行政院長卓榮泰4日表示，輝達留在台北是中央地方合作的成功案例。台北市副市長李四川5日表示，輝達案真的是中央和地方合作促成，也要感謝內政部長劉世芳給北市府很多幫忙。（孫敬攝）

輝達總部「星艦3.0」落腳北士科，北市府與輝達就專案地上權預計本月10至15日可完成簽約，昨日北市區段徵收及市地重劃委員會審議T17、18基地的權利金等項目並拍板定案。行政院長卓榮泰昨日表示，輝達留台北，是中央地方合作的成功案例。台北市副市長李四川表示，輝達案真的是中央和地方合作促成，也要感謝內政部長劉世芳給北市府很多幫忙。

輝達在北士科地上權的權利金4日已經由北市區徵會審定通過，接下來由市府與輝達議價完成後核定，就可以進入最終簽約階段。

李四川今日出席北市都委會，媒體詢問李四川針對卓榮泰昨日說輝達落腳台北是中央地方合作結果的看法。

李四川表示，輝達真的是地方跟中央合作把它促成，他要謝謝內政部長劉世芳，「說實在給我們很多的幫忙」，他認為輝達留在台北市，不只對北市、對整個台灣AI的產業有很大的幫忙。

