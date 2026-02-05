輝達落腳台北 卓榮泰稱中央地方合作案例 蔣萬安這樣說

輝達總部「星艦3.0」落腳北士科，北市區段徵收及市地重劃委員會4日審議T17、18基地的權利金並拍板定案。行政院長卓榮泰4日表示，輝達留在台北是中央地方徹底合作的成功案例。台北市長蔣萬安5日表示，北市府就是全力爭取輝達來台北設立第一個海外總部，過程當中也謝謝中央的協助。（徐佑昇攝）

輝達總部「星艦3.0」落腳北士科，北市府與輝達就專案地上權預計本月10至15日可完成簽約，昨日北市區段徵收及市地重劃委員會審議T17、18基地的權利金等項目並拍板定案，完成輝達案在北市府內部行政作業的「最後一哩路」。行政院長卓榮泰昨日表示，輝達留台北，是中央地方徹底合作的成功案例。台北市長蔣萬安今日受訪表示，北市府就是全力爭取輝達來台北設立第一個海外總部，過程當中也謝謝中央的協助。

輝達在北士科地上權的權利金4日已經由北市區徵會審定通過，接下來由市府與輝達議價完成後核定，就可以進入最終簽約階段。

蔣萬安今日出席台北國際動漫節開幕典禮，媒體問及輝達簽約進度，以及輝達執行長黃仁勳是否會來台簽約？

蔣萬安表示，現在市府在進行最後相關的程序，包括區段徵收及市地重劃的審定會，那接下來市府就會進行估價的審議，議價之後訂約，預計在農曆年前可以完成簽約。

媒體追問，卓榮泰昨日說輝達落腳台北是中央地方合作的一個結果，蔣萬安是否認同？

蔣萬安回應，北市府就是全力爭取輝達來台北設立第一個海外總部，那也非常感謝輝達最後決定落腳台北也選擇在北士科，「過程當中我們也謝謝中央的協助」。

