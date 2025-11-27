輝達落腳 T12定位成焦點 北市府：以AI為核心投入智慧醫療、ICT產業

輝達總部「星群」確定落腳北士科T17、18基地，而原列為輝達選址備案的T12後續規畫也引發關注。台北市長蔣萬安27日透露，北市捷運局正在規畫「十字路廊」。（張珈瑄攝）

輝達總部「星群」確定落腳北士科T17、18基地，而原列為輝達選址備案的T12後續規畫也引發關注。台北市長蔣萬安27日赴議會進行市政總質詢，議員張斯綱指出，T12是否比照過去的招商計畫，或是有特定產業發展方向，交通問題也要盡快規畫。北市產發局表示，會以AI作為核心主軸，搭配北士科本來就有投入的智慧醫療跟ICT產業；蔣萬安也透露，北市捷運局正在規畫「十字路廊」。

北市議員張斯綱說，不要把很好的素地標出去只做辦公樓，要有戰略性眼光，吸引特別的產業進來，做台北市智慧醫療產業的示範發展場域基地。（張珈瑄攝）

張斯綱表示，T12的招商計畫是否開始有想法，還是比照之前的招商計畫，開放讓廠商來標，當作特定產業發展方向。產發局長陳俊安說，未來北士科整體招商策略會以AI作為核心主軸，搭配北士科本來就有投入的智慧醫療跟ICT產業，所以在T3、T4、T12 3塊市有地的招商上，會鎖定相關上下游產業鏈的廠商，目前也有跟一些國內外業者接觸過，像是AI上下游產業鏈或是AI設備專利檢測等。

廣告 廣告

陳俊安也說，針對T12周邊幾塊私有地，前2天有開北士科廠商促進會，主要是想了解私有地的開發進度，在輝達確定落腳北士科T17、18後，相關私地開發進度也都在加速，希望市府方能夠給予更多協助，未來私地會開始有較大廠商提出大面積辦公室需求。

張斯綱說，回到最初T12是要做智慧醫療，智慧醫療剛好也是台灣最擅長的2個領域，資通訊產業跟醫療產業做結合，6、7年前曾有大型醫院和陽明大學等，都曾跟資訊產業接觸，想要成立AI在醫療方面的發展，但後來也不了了之，不要把很好的素地標出去只做辦公樓，要有戰略性眼光，吸引特別的產業進來，做台北市智慧醫療產業的示範發展場域基地。

張斯綱也提出周遭的交通問題，他說附近已經有居民住進來，加上未來很多工作人口進入，每天至少超過3萬人進來上班的交通負荷量會有多重，市府是否有開始做相關規畫，還有連外道路的計畫，不要再重蹈覆轍內科塞車的問題。

北市交通局長謝銘鴻表示，最近正在盤點相關交通規畫，就現有基礎設施的不足盡快在2年內完成，也讓號誌能夠順暢，再者是北士科每日旅運人次3至5萬人，其中從新北三重、蘆洲和市中心方向過來的占23％與40％以上，因此先建構規畫公車專用道，銜接輕軌系統，另快速道路連結國道等，目前正在研議方案盼盡快動工，短程接駁路線明年就會開始運作，

蔣萬安補充，北市捷運局正在做「十字路廊」的評估，不只北士科，還有社子島的開發，會有像「ㄈ」字形輕軌路線，接著北士科、福國路，東西向延伸到天母商圈、石牌商圈；南北向路廊則從北士科沿著承德路、士林商圈、重慶南北路、大龍峒、大橋頭至寧夏商圈，再銜接未來捷運民生汐止線。

更多中時新聞網報導

魏如萱、陳綺貞隔11年同框 合唱專屬歌曲

利特隔8天再訪台 寵粉擊掌簽名不拒

曾莞婷找回自己挺過2年低潮