輝達落腳T17、T18「會有好結果」 李四川：新壽最快下週簽解約
輝達（NVIDIA）海外總部預計落腳北士科T17、T18，台北市副市長李四川今天（11/21）表示，市府與新壽針對地上權解約，雙方已取得共識，新壽下午會開臨時董事會，預計下週能簽協議書。
擁有T17、T18地上權的新光人壽同意與台北市政府合意解約，北市府將付出新台幣44.3億餘元，解約後再專案設定地上權給輝達。
李四川今天上午出席內湖區石壁潭社會住宅1區統包工程開工典禮，他在會前受訪表示，昨天晚間與新壽再次就解約協議書條文討論，針對是否採用「公文」說明已取得共識。
李四川進一步說明，今天早上新壽對正式公文回應，今早新壽就文字部分與市府法務局跟地政局協商，若都沒有意見，大概下午會開臨時董事會，估計下週就會簽訂解約協議書，「這件事情應該會有一個好的結果」。
被問到輝達台灣子公司進度，李四川回應，北市府一直在鼓勵揮打在台北市或台灣設立子公司，對方也表達會朝這方向辦理，但據他了解，申請應尚未送出。
