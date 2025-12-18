輝達董事瓊斯出售近30年老股 估計套現13.89億元

輝達董事瓊斯出售持有近30年持股，套現4400萬美元，約合新台幣13.89億元。

受到甲骨文財報隱憂的影響，AI概念股博通5個交易日下跌19%，輝達股價周三也下跌3.8%。根據周三發表的監管文件，輝達董事瓊斯在12月15日以每股平均177.33美元的價格，賣出25萬股輝達股票，套現超過4400萬美元，約合新台幣13.89億元。

瓊斯從1993年起擔任公司董事，出售的股份持有時間可以追溯到1997年，也就是輝達1999年上市前2年。賣掉25萬股輝達股票後，他還透過H.C. Jones Living Trust間接持有超過700萬輝達股票。對於這次持股異動，輝達方面並沒有對外說明。

受惠於AI運算需求大增，輝達股價今年以來累計上漲約28%，目前市值約4.32兆美元，是全球市值最高的晶片公司之一。

不過，在甲骨文財報隱憂的衝擊下，AI概念股湧現拋售潮，博通股價周三重挫4.48%，連續第5個交易日走低，其他晶片股也同步走弱，輝達下跌3.8%、超微下跌超過5%，美光下跌2.9%。費城半導體指數已連續第5天下跌，期間累計跌幅近9%。