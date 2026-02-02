輝達被淘汰？分析師點名「這3檔」股票買就抱十年：1優勢成為最終贏家

財經中心／王文承報導

AI熱潮持續延燒，科技股的成長動能仍看不到盡頭，也讓不少投資人即使帳面獲利豐厚，仍遲遲不敢出場。投資媒體《The Motley Fool》分析師Keithen Drury指出，在當前階段鎖定AI概念股，採取「買了就放、長期持有」的策略，其實相當合理。

輝達被淘汰？分析師點這3檔股票抱十年

他認為，短期內市場勢必出現震盪與個股汰弱留強，但真正具備長期競爭力的企業，未來10年仍將持續主導產業發展。以下3檔股票，被他視為AI時代中不可忽視的核心力量，都是值得強力布局的長線標的。

1. Alphabet（Google 母公司）

Alphabet近來重新站回AI舞台的核心位置。雖然在生成式 AI 初期，一度被多家新創公司搶走風頭，但如今其AI模型Gemini已躋身市場頂尖行列，競爭力大幅回升。

Alphabet最大、也是其他公司難以複製的優勢，在於其龐大的個人資料生態系。在用戶同意的前提下，Gemini能整合照片、YouTube搜尋紀錄、Gmail與多項應用服務，打造高度個人化的 AI 體驗。這種深度整合能力，是多數生成式AI平台難以企及的護城河，也讓Alphabet在競爭中明顯占優。

此外，Alphabet 的資源規模同樣是關鍵。雖然在AI軍備競賽中，「資金充裕」並非萬靈丹，但它確實能讓Alphabet在更長時間內承受高昂成本，逐步消耗較小的競爭者。等市場地位確立後，再透過訂閱制或定價調整回收投資。整體而言，Alphabet正站在充分變現AI的有利位置，未來10年成為最終贏家並不令人意外。

2. 微軟（Microsoft）

相較於Alphabet，微軟在AI領域採取的是截然不同的策略。它並未專注於單一大型語言模型，而是透過投資與合作，打造橫跨多模型的AI生態系。

微軟持有ChatGPT開發商OpenAI的重要股份，但這只是布局之一。在其雲端平台Azure上，企業客戶不僅能使用 ChatGPT，也能選擇Grok、Llama等多種AI模型。這種「模型中立」的策略，正是Azure能在雲端市場中持續跑贏同業的關鍵。

對企業而言，能自由選擇最適合自身需求的AI工具，遠比被綁定單一模型更具吸引力。也因此，微軟成為AI投資中極具代表性的「中性標的」。隨著AI應用持續擴散，這種穩健、開放的策略，將讓微軟在未來多年持續受惠。

3. 台積電（TSMC）

台積電則是整個AI產業鏈中最關鍵、也最不可或缺的基石。市場常提及的AI運算巨頭，如輝達，實際上專注於晶片設計，而非製造；真正將先進晶片量產的核心角色，正是台積電。

未來 AI 晶片的主流產品不一定永遠由輝達GPU稱霸，像博通（Broadcom）設計的客製化AI晶片，也可能後來居上。但無論最終勝出者是誰，先進製程的製造能力，仍高度集中在台積電手中，這正是它成為長期投資標的的根本原因。

有人擔心，當AI資料中心建設完成後，台積電的成長動能恐怕會趨緩，但分析師並不認同這種看法。AI用GPU的使用壽命普遍僅約1至3年，代表市場將出現近乎持續性的汰換與升級需求。即使大型業者放緩新建資料中心腳步，晶片需求仍將維持在高檔水準。

此外，包括Alphabet與微軟在內的科技巨頭，目前仍處於資料中心建設的早期階段。從宣布計畫到正式啟用，往往需要數年時間，因此2025年聽到的投資案，實際效益可能要到2027年才全面顯現。這也意味著，台積電的AI成長週期仍在起跑階段，使其成為一檔極適合「現在買進、長期持有」的優質股票。

