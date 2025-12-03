輝達被狠挖供應鏈牆腳！鴻海吃下Google TPU大單 外媒直言：左右逢源大贏家

Google推出最新Ironwood TPU與AI模型Gemini 3，在軟硬體方面皆拿出強大表現，強勢挑戰以輝達（NVIDIA）為首的AI帝國，引起市場關注。而長期作為輝達最大夥伴之一的鴻海，傳出已拿下Google的大單，科技媒體《Wccftech》對此直言，這象徵這家台灣大廠的方向轉變，與輝達的王者寶座正面臨實質挑戰。

Google以自研TPU席捲AI市場，不僅各大科技企業對其興趣高昂，供應鏈也紛紛與Google合作，其中就包括各家台廠，例如聯發科就與​Google攜手，在TPU晶片設計上扮演重要角色。



廣告 廣告

根據報導指出，Google推出Ironwood TPU v7之後，市場對 ASIC（客製化晶片）的關注熱度正持續升溫，更重要的是，傳多家科技巨頭皆打算採用Google的TPU，其中一個重要客戶就是Meta，也意味著TPU正從內部專用，逐步演變為對外開放的運算平台。

​報導提到，鴻海已接獲Google的TPU機櫃「運算托盤」大單，成功咬下Google的ASIC大商機，在輝達與Google之間左右逢源，成為大贏家。

​《Wccftech》表示，由於「推論」（Inference）在AI工作的比重正快速上升，各大企業正加速重整運算資源組合，以在最佳成本下得到最高效能，正因如此，Google TPU被視為AI應用階段的領先方案之一。​

報導直言，當然，這也引發了關於輝達的GPU在AI市場中，是否會被自研晶片取代的討論​，而目前唯一可以確定的是，供應鏈對Google TPU的興趣正在快速升溫。

更多風傳媒報導

