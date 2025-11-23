輝達被疑泡沫嚇傻台股？ 明盤前分析！

財經中心／廖珪如報導

股市。（示意圖／PIXABAY）

近期美股在輝達財報後大跌，總體情勢被稱包裝成AI泡沫論，引發股市恐慌，比重較大的科技股出現跌勢，台股也難逃震盪。不過事實真是如此嗎？擅長科技股分析粉專「萬鈞法人視野」發文指出，近期一篇文章認為 Nvidia 財報中的應收帳款、庫存和現金流異常，顯示 AI 需求可能是「繞一圈的融資」堆出來的引發華爾街的恐慌。仔細想想，這個說法容易吸引注意，但如果把數字放回半導體和雲端產業的真正邏輯，大部分異常其實都能得到合理解釋。

廣告 廣告

應收帳款增加，被指向客戶付不出錢。但 Nvidia 的主要客戶是全球雲端巨頭，財務實力極強。應收天數的變化更像是新架構單價提高、採購規模變大、驗收分段的自然結果，屬於大型 capex 合約常見的現象，而不是財務品質下滑。庫存上升，也被誤解為需求走弱。Blackwell 整代架構同步升級，需要在量產前先把物料備齊，這是所有新架構啟動前都會出現的現象。Hopper 推出時的庫存走勢相同，因此單看庫存無法判斷真實需求。現金流短期下降，同樣來自應收與庫存同時墊高，是會計科目的自然反應，而不是營運惡化。判斷企業體質要看年度現金流，而不是新架構啟動時的一季波動。

「萬鈞法人視野」分析，最具爭議的「循環融資」說法，也是把多年期的雲端 AI 投資，錯誤壓縮成短期財務負擔。OpenAI、Azure、Oracle 的合作都屬於五年到十年的基礎建設部署，並非一年內必須付清的義務，也不是以「借錢買設備」的方式製造營收。這些承諾反映的是雲端長期擴張，而非短期財技。如果把財報數字放回供應鏈的脈絡，整體圖像非常清楚：AI 基礎建設正在快速鋪陳，而應用端的商業化還需要時間追上來。市場把未來三到五年的期待提前反映在估值上，因此任何季報的細微變化都容易被放大。

AI 不存在需求虛構，而是時間軸錯位。財報沒有指出產業風險，而是反映新的架構正進入量產前的準備期。真正需要驗證的，是應用何時開始帶來可量化的現金流，而不是這一季的庫存或應收變化。AI 仍在前進，只是估值需要回到與商業化節奏一致的位置。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

拍板對美投資4千億？ 經濟部長說話了！

HHTD25／郭台銘、劉揚偉同台 表情曝光

HHTD25／鴻海利多 攜Intrinsic加速機器人合作

