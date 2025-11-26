輝達要員工少用AI？黃仁勳掛保證喊：瘋了嗎

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 輝達（Nvidia）上週舉辦全體員工大會，創辦人兼執行長黃仁勳聽到有員工反應「管理層要求我們少用AI」時，直言「這些人是瘋了嗎？」鼓勵員工多加使用AI，也掛保證說「你們仍然會有工作可做」。

《商業內幕》報導，輝達在公布Q3財報後隔天，上週四（20日）舉辦全體員工大會。黃仁勳在會上提到，聽聞有員工反應輝達的管理層人員，要求員工減少使用AI，「你們這些人瘋了嗎？」（Are you insane?）

廣告 廣告

黃仁勳向員工強調，「我希望所有能夠用AI實現自動化的任務都能用AI實現自動化，我向你們保證，你們仍然會有工作要做」。

輝達也並非唯一一家鼓勵員工在工作中利用AI的科技公司，包括微軟、Meta等都有根據員工使用AI的情況評估績效，Google則要求工程師使用AI進行程式設計，亞馬遜則是在員工要求後，正在洽談AI程式助理Cursor。

輝達的軟體工程師同樣也有使用Cursor協助程式設計，黃仁勳也鼓勵說，如果AI在某個任務中不起作用，那就繼續使用到它可以勝任為止，「我們有能力幫助它變得更好」。

儘管AI崛起一直伴隨著失業的擔憂，但黃仁勳表示，輝達員工不必為此擔憂，雖然其他科技公司都在裁員，但輝達上個季度卻招募了「數千名」員工，且招募仍在繼續。

黃仁勳也坦言，「我認為我們可能還缺大約1萬人」，但招聘速度應該與整合、協調新員工的速度保持一致。

輝達的員工人數從2024財年末的2.96萬人，到2025財年末已經增加到3.6萬人。隨公司發展，輝達的辦公室也在不斷擴張，黃仁勳也在大會上提到，公司近期在台北、上海建立新辦公室，並在美國興建兩個辦公地點。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「世界最強女大力士」是生理男！主辦單位緊急取消冠軍資格

赴日要多花錢？東京擬調住宿稅 「從200日圓改抽3%」越貴付越多

無立場認定台灣法律地位 高市早苗：台日之間維持非政府實務關係