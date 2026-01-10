輝達要落腳…該開發洲美平原？學者示警：熱島效應「火上加油」

北市國審會經多次會議，裁示洲美平原、關渡平原的「農五」朝向「城鄉一」方向規畫，遭內政部打回票。此為關渡平原農業區。記者林佳彣／攝影

台北僅存最大綠地的關渡平原和洲美平原被畫為農地禁建數十年，北投8位里長共同提案建請市長蔣萬安規畫洲美平原第二階段開發。學者認為，輝達等科技公司進駐北士科，確實涉及國家戰略與安全議題，這一帶平原開發與否成難題。

國立台灣大學防災減害與韌性碩士學位學程副教授石婉瑜表示，在地理空間、區位上，洲美、關渡平原具有特殊性與不可取代性，不只是基隆河跟淡水河交會處，也是許多山系、水系、風的匯合處，能為調節整座城市的高溫與暴雨逕流提供關鍵的自然機制，並非僅是台北盆地的最後一處大型綠地而已。

石婉瑜坦言，輝達等科技公司進駐北士科，確實涉及國家戰略與安全議題，這一帶平原開發與否成為更複雜的難題。她說，可理解政府會有多重考量，但就環境角度來看，不開發、維持其自然調節機制，對氣候變遷的調適確實會比較好。

石婉瑜點出，台北盆地許多類似洲美、關渡平原的通風空間，早已被開發殆盡，使得台北盆地永遠比台灣其他地區熱，且升溫更快速。若政府再連最後一塊讓海風進入盆地後的通風與降溫地點也開發掉，台北盆地內的都市熱島效應只會愈來愈嚴重，無疑是火上加油。

石婉瑜認為，即使開發後政府透過各種綠化工程補救，仍然是「先放火再灑水」的作法，不但擋不了新開發產生的都市熱源，被破壞的自然機制也無法被取代。

她說，若以氣候變遷調適為前提，保持自然的狀態與機制會是比較好的選擇。但若真的要保留作為氣候調節區，也不能讓居民犧牲個人權益來成就公共利益，政府仍需訂定適當的配套方案，例如環境信託、環境地役權或都市計畫中常用的「發展權轉移」等，都是可以思考的方向，但顯然目前政府沒有相關意願。

北市第一選區（士林、北投）議員參選人林揚庭表示，從小住在洲美里，雖然前市長郝龍斌時代有開發洲美里，但里內9、10鄰未被納入，有無開發讓居民心裡兩樣情。

林揚庭說，洲美平原、關渡平原現況已經鮮少農作，他贊成政府盡快開發當地，在地多數地主也非常期盼。如今輝達總部落剛好在洲美平原旁，因應未來人潮、居住、交通等新生活圈，開發有助於紓解士北壅塞交通、生活機能等問題。

