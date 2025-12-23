輝達計劃於2月中旬向中國出貨H200 AI 晶片 首批上看 8 萬顆

火報記者 陳銳／報導

根據〈路透社〉報導，美國晶片大廠輝達已規劃於農曆新年前，開始向中國市場出貨H200人工智慧晶片。

據報導指出，輝達已通知中國客戶，計畫於2月中旬、農曆新年假期前啟動H200晶片的對中出貨作業。首批出貨將以既有庫存為主，預估將交付約5,000至10,000個晶片模組，換算後相當於約4萬至8萬顆H200 AI晶片，主要用於滿足短期需求。

輝達計畫 2 月中旬前向中國供應首批 H200，預計釋出 4 萬至 8 萬顆晶片現貨，鎖定短期急單需求。

輝達同時規劃擴增H200晶片的相關產能，並預計於2026年第二季起接受新增訂單。不過，目前中國官方尚未完成對相關採購的最終批准程序，實際出貨進度仍可能隨政策審核結果而調整，整體時程仍存在不確定性。

美國總統川普本月表示，華府將允許部分高階AI晶片銷往中國，但須依規定繳納25%的相關費用，隨後，美國政府已啟動跨部門審查機制，處理向中國銷售H200晶片的相關許可申請。

中國近年來積極推動本土人工智慧晶片產業，但整體效能尚未全面追上H200水準，是否開放進口先進晶片，成為政策層面需要權衡的議題，有消息指出，中方正評估相關配套方案，以避免影響本土技術研發進程。

對中國大型科技企業而言，H200的到位具有實質吸引力，相關企業若能順利取得H200晶片，其運算效能將明顯優於先前專為中國市場設計的H20降規版本，效能差距可達數倍，對AI模型訓練與商業應用發展影響深遠。