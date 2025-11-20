輝達設台北子公司 蔣萬安：盼農曆年前簽約

▲台北市長蔣萬安說，輝達接下來正進行設立台灣子公司的相關作業。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 輝達將落腳北士科T17、T18，輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）18日拜會台北市長蔣萬安。蔣萬安今（20）日也證實該消息，更透露Scott向他說，正進行設立台灣子公司的相關作業，也規畫最快希望明年農曆年前完成簽約；台北市產業發展局長陳俊安則說明，最後與市府簽約的也會是輝達在台子公司。

蔣萬安今天出席2025 Meet Taipei創新創業嘉年華，會前接受媒體聯訪時透露，前天確實輝達Scott Ekman來市府見面，就像老朋友一樣。首先要感謝市府同仁和輝達團隊，在過去這段時間，常常因為時差的關係，半夜要不斷地線上開會、大家交換意見和討論，且維持很長一段時間。

蔣萬安說，那Scott看到他時也很高興地擁抱，說終於能夠把這件事情順利的解決。他也向Scott說，現階段已經和新壽到簽署合意終止契約的最後階段，後續也會同步針對取回土地、設定地上權的前期準備工作。

蔣萬安也說，Scott也告訴他，接下來正進行設立台灣子公司的相關作業。我們也相約，目前規畫期程最快希望明年農曆年前完成簽約，屆時也能相約在農曆年時再見面。

台北市產業發展局長陳俊安則說明，輝達已表達正在向中央申請設立台灣子公司，市府則承諾給予無論程序或溝通上的全力協力，且因為北士科T17、T18基地是很大的設定地上權案，所以這個子公司會有一定資本額，而最後與市府簽約的也會是輝達在台子公司。

