輝達護城河撐得住嗎？謝金河回顧2大廠遭中國「養套殺」：黃仁勳恐步上後塵

美中AI軍備競賽持續升溫，美國雖仍以新進晶片和AI模型保持領先地位，但中國近年來的迅速發展正步步緊追。財信傳媒董事長謝金河在網路節目《老謝開講》中指出，美國總統川普現在將晶片當成一個生意，中國則是在AI的賽道上用舉國之力，用國家的力量和資金扶持AI產業發展。美國若在國家戰略上掉以輕心，未來AI發展恐出現相當大的變數。

謝金河指出，近幾年AI的發展，輝達執行長黃仁勳和台灣、中國都有很深的情節。黃仁勳來台演講時曾高喊「Team Taiwan」，似乎在宣告自己站在台灣一方。不過，黃仁勳訪中特別提到，要建立多元產業，製造生態系，一方面能讓美國更好，另一方面能減少對單一國家的依賴，製造業回美國可減輕台灣的壓力，並表示晶片不一定要在台灣製造，中國市場無可取代。黃仁勳認為美國對產業的束縛太大，AI的競賽恐輸給中國。另外也示警中國在推動AI版「一帶一路」的企圖心，雖然他事後澄清美國仍然微幅領先，不過黃仁勳不斷強調中國的美好，以及美中的效率差距。

廣告 廣告

謝金河續指，從美國角度來看，川普和黃仁勳都把晶片當成一門生意，但AI是中國的國家戰略，中國把過去在房地產、電動車補貼的錢，轉而培養人形機器人。儘管中國許多AI晶片製造廠虧損連連，但用很快的速度進入賽道，且在資本市場快速籌資。在中國國家要求下，廠商都要使用國產晶片，而中國在發展國產晶片過程中，華為扮演最重要的角色，華為執行長任正非曾指出，AI算力勢必過剩，未來3到5年將聚焦在產業應用。中國在國產化路上有高度企圖心，1月27日Deepseek效應出現時，曾標榜580萬美元可以勝過川普號召的50億美元產業投資大軍，可見中國用蒸餾方式培養核心產業。

中國AI崛起恐衝擊輝達股價

謝金河表示，若未來中國在AI競賽贏過美國，將對輝達股價造成非常重大的影響，輝達股價近日漲到212.19元美元，但在市值超過5兆美元後，上漲的步履開始蹣跚。他強調，輝達在AI的路上一定要將技術領先不斷拉大，若輝達被中國追上，輝達現在絕對沒有4兆美元的身價。黃仁勳若不知道AI競賽是一場國家和企業的競賽，最後恐步上蘋果和特斯拉的後塵。

謝金河提及，蘋果多年來不斷將中國當成主要市場，但是中國進入手機自主化，不斷排擠蘋果的門市部，使得蘋果門市開始關門。而特斯拉也陷在中國的「養、套、殺」幾部曲中，美國的特斯拉現在要求禁用中國的零組件。2017年中國給予特斯拉執行長馬斯克大片土地和非常低利的融資，要求特斯拉100%使用中國供應鏈，在此情況下，台灣的供應鏈就遭到排擠。

謝金河坦言，中國舉全國力量壓在AI的賽道上，和企業單打獨鬥會形成相當不公平的競爭。儘管現在輝達新的合縱連橫不斷開展，也建立非常多護城河，但等到中國供應鏈反噬，將對輝達帶來非常巨大的影響。美國贏中國最大的關鍵，就是美國有個非常大的縱深在資本市場，且美國有強大的資本市場籌資能力。然而，當中國使用國家力量、資本和美國競爭，此時若美國在技術和資本市場的領先不能持續擴大，被中國反噬恐造成非常重大的影響。

更多風傳媒報導

