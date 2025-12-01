輝達護城河被攻破了？阮慕驊分析一科技巨頭「已經倒戈Google」：這台廠連帶暴漲

Google發布最新版Gemini 3pro之後，市場近日盛傳Meta與Google達成協議，2027年起將在資料中心部署Google自研的TPU，對此，財經專家阮慕驊在節目《聽，阮大哥的！》中表示，近期以輝達為首、包含甲骨文與OpenAI的「AI鐵三角」市場表現一厥不振，也讓市場開始質疑輝達護城河是否已經被突破。

阮慕驊指出，原本輝達執行長黃仁勳在市值突破5兆時，發下豪語稱輝達與OpenAI的市值很快就能夠突破一倍，但橫空出世的Gemni3 pro以及晶片，除了在近期股價波動表現勝過輝達，市場也開始質疑輝達的護城河是否已經被Google和博通體系所突破。

廣告 廣告

阮慕驊認為，輝達AI鐵三角之一的甲骨文在9月股價來到最高點後開始一路下挫，市場對於其高達5000億美元的未實現損益表達了擔憂，而輝達則是陷入對應收帳款爆增的憂心，關鍵仍在於市場認為以輝達為首的AI鐵三角正在玩一個無限金錢遊戲，所有融資疊加起來讓他們的投資和訂單看起來很壯觀，但事實並非如此。

阮慕驊表示，GPU與TPU最大的差別在於，前者屬於通用型伺服器，後者用於專用型伺服器，過去Google的TPU是沒有外銷的，現在傳出要開始對外銷售，市場預估最多會有500萬片，而Meta看到TPU崛起後見風轉舵，決定倒戈到Google陣營。

阮慕驊提到，這也讓輝達罕見地在X平台發文滅火，強調輝達GPU仍領先Google的TPU一個世代，並強調Google同時也仍然還是輝達的客戶，仍會向輝達採購GPU，然而市場看來似乎並不買單，輝達股價繼續下跌，且聯發科受惠於此波TPU再度爆紅，身為Google概念股之一的聯發科股價因此不斷拉至漲停板。

阮慕驊指出，無論輝達與Google彼此之間的攻防戰誰勝誰負，但唯一的共通點是「他們都少不了台積電」，儘管三星、英特爾、日本Rapidus用力追趕，但台積電的產能目前還是遙遙領先對手，台積電總裁魏哲家也強調，目前面臨的需求是其產能的3倍，意味著半導體產能的瓶頸在未來幾季還會繼續存在。

阮慕驊提醒，而台積電不只後有追兵，試圖藉由提升技術瓜分市場，同時內部也面臨公司治理、洩密的問題需要處理。

更多風傳媒報導

