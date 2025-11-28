輝達護城河被攻破？專家揭替代產品：「滿倉AI股」的投資人要調整資產配置了

​科技巨頭Google以TPU與Gemini 3模型強勢挑戰輝達AI晶片霸主地位，近一年股價大漲近90%。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，輝達在這幾年築起AI生態的護城河，其中最關鍵的就是其專屬平台CUDA，所有想做AI、開發AI應用程式的企業，都必須進入CUDA的生態圈，一旦踏進來，就得使用輝達的GPU，然而，如今被Google的TPU給擊敗了，雖然不是整個護城河，但至少突破了一小塊的護城河。

廣告 廣告

蔡明彰在個人YT分析，目前輝達AI晶片的全球市占率高達86%，但隨著替代產品逐漸增加，輝達市占率勢必下滑。Google的TPU雖是客製化晶片，但未來應該會有「第二家的Google」推出足以替代輝達GPU的AI晶片，這個地方護城河被攻破，那個地方又被攻破，輝達最後會失去議價的能力。

蔡明彰說明，現在輝達因市占近9成，輝達執行長黃仁勳想賣多少就賣多少，像是最新的GB300機櫃一台要價400萬美元（約新台幣 1.2 億元），價格驚人，但市場仍乖乖買單，因為輝達是唯一選擇，然而，未來有很多替代產品時，輝達的議價能力就開始減弱，會開始導致毛利率下滑、營收成長放緩。

蔡明彰觀察輝達的年K線表示，自2022年底ChatGPT橫空出世後，市場全面湧向AI，帶動輝達股價在2023年飆漲239%，2024年仍大漲 171%，但今年以來，漲幅明顯縮小，目前僅約34%，也就是說AI崛起以來，可能年度投報率最低的反而是今年，因為有競爭者，可能已經有替代的產品了。

蔡明彰提到「AI伺服器三雄」鴻海、廣達、緯創，自2023年至今的漲幅分別為106%、236% 和383%，月K線自ChatGPT問世後一路上攻，對於「滿倉AI股」的投資人，他提醒，雖然業績依舊亮眼，明年表現也會很好，但在資產配置的部分開始要調降了。

更多風傳媒報導

