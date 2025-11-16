輝達財報不能容錯！ 外資壓寶預告最強的一季、讓市場跌破眼鏡

輝達執行長黃仁勳11月4日在德國參加「工業AI雲端」活動。路透社



AI霸主輝達（Nvidia）財報將揭曉，市場預估營收將拚年增56%，凸顯市場的高度期待不能容錯。美系外資先壓寶表示，本次財報是輝達過去幾個季度中表現最強勁的一季，輝達股價表現不俗，但相對AI產業股票表現滯後，預計財報後將出現逆轉。

美系外資指出，供應鏈調查顯示，需求出現實質性加速，輝達已完全解決了早期機架相關問題，Blackwell晶片進入全面量產爬坡階段，Blackwell晶片仍是AI晶片的首選，Vera Rubin的需求信號非常強勁。

而目前瓶頸更多出現供應端和配套硬體（記憶體、伺服器）和空間/電力方面，但這些都不會減緩明顯的需求加速趨勢。

美系外資也指出，輝達客戶和供應商在第三季的需求都指向加速成長動能，這與市場普遍預期輝達各項成長指標見頂的觀點，形成鮮明對比。

在客戶層面，第三季度雲服務資本支出預期上調1420億美元，四大CSP各自增加200億美元以上。對比2025年的美元增成幅度目前達到1150億美元，比前一個季度前高出60%。

以供應商角度來看，ODM廠商廣達預估，AI伺服器營收將在明年首季加速成長，年增翻倍，因此計畫明年將AI伺服器產能翻倍，因應訂單能見度已看到2027年。

聚焦營收動能，美系外資將輝達10月營收從先前544億美元上調至550億美元，1月營收預期從612億美元上調至631億美元。預估10月、1月各實現80億美元季增增幅，有望創下產業歷史最高紀錄。

