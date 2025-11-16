輝達財報不能容錯！ 外資壓寶預告最強的一季、讓市場跌破眼鏡
AI霸主輝達（Nvidia）財報將揭曉，市場預估營收將拚年增56%，凸顯市場的高度期待不能容錯。美系外資先壓寶表示，本次財報是輝達過去幾個季度中表現最強勁的一季，輝達股價表現不俗，但相對AI產業股票表現滯後，預計財報後將出現逆轉。
美系外資指出，供應鏈調查顯示，需求出現實質性加速，輝達已完全解決了早期機架相關問題，Blackwell晶片進入全面量產爬坡階段，Blackwell晶片仍是AI晶片的首選，Vera Rubin的需求信號非常強勁。
而目前瓶頸更多出現供應端和配套硬體（記憶體、伺服器）和空間/電力方面，但這些都不會減緩明顯的需求加速趨勢。
美系外資也指出，輝達客戶和供應商在第三季的需求都指向加速成長動能，這與市場普遍預期輝達各項成長指標見頂的觀點，形成鮮明對比。
在客戶層面，第三季度雲服務資本支出預期上調1420億美元，四大CSP各自增加200億美元以上。對比2025年的美元增成幅度目前達到1150億美元，比前一個季度前高出60%。
以供應商角度來看，ODM廠商廣達預估，AI伺服器營收將在明年首季加速成長，年增翻倍，因此計畫明年將AI伺服器產能翻倍，因應訂單能見度已看到2027年。
聚焦營收動能，美系外資將輝達10月營收從先前544億美元上調至550億美元，1月營收預期從612億美元上調至631億美元。預估10月、1月各實現80億美元季增增幅，有望創下產業歷史最高紀錄。
更多太報報導
AI股就看這一周！輝達財報揭曉、鴻海科技日有請黃仁勳兒黃勝斌助陣
鴻海最強Q3 前三季大賺1股本 劉揚偉預告明年更多訂單合作、展望非常看好!
沒AI真不行！聯詠Q3毛利率降至五年新低 拚4奈米 AI ASIC明年新品放量
其他人也在看
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股燒到發亮！電力＋散熱＋伺服器三路齊噴 法人點名「這9檔」強勢黑馬、它目標價上看300元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在11月初一度衝上28,554點歷史天價，卻在隨後的震盪中拉回，第一週更大跌582點，創下自四月以來最慘單週表現。外界憂心...FTNN新聞網 ・ 1 天前
懼高下車了？這「記憶體封測大廠」股價5天飆破40%...國家隊脫手提款2.9億 它月營收年增52%也被丟
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。根據「玩股網」統計，觀察八大公股近5日上市賣...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體不行了？鎧俠暴跌23％＋DRAM漲幅瞬間急凍 法人曝「集體暴跌原因找到了」：還有希望回來
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群原本熱得發燙，卻在14日迎來突如其來的冷水，整體走勢一夕翻盤。台股記憶體大軍本月強攻多日，但隨著DRAM漲勢急...FTNN新聞網 ・ 1 天前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美股AI泡沫疑慮升溫 科技股下週恐更震盪
[NOWnews今日新聞]投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 16 小時前
AI六猛將全線噴發！台積電、鴻海繳出史上最強Q3 外資狂喊「這檔」目標價直攻8,000元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在AI浪潮全面推升下，台股相關供應鏈第三季成績亮眼，從上游晶圓龍頭台積電（2330）到伺服器零組件與代工族群，包括奇鋐（3...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
中國房市爆違約大雷！彭博揭12億美元貸款變爛帳 台灣這銀行慘成苦主
中國出現最新一輪的房地產危機，對亞洲銀行造成衝擊，《彭博》14日報導指出，中國爆出12億美元（約新台幣367億）的房地產貸款違約風險，若不能達成延期或再融資協議，將波及亞洲多家銀行，而其中一筆香港開發商僑福集團（Parkview Group）的貸款，放貸銀行就包括板信商銀等數家台灣金融機構。報導指出，僑福集團這筆9.4億美元（約新台幣287億）的貸款在14日......風傳媒 ・ 11 小時前
配息猛升248.63%！006208半年配3.448元本周除息 7檔ETF年化配息率逾8%
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採半年配、受益人數逾66萬的市值型ETF富邦台50（006208），上周五（14日）日公告下半年每單位實際配發金額為3.448元，持有...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
台塑四寶喜提救兵？三大法人狂買「這檔」9萬張…外資、投信、自營商都在搶 「這3寶」被大掃貨
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數上周（11月10日至11月14日）跌253.91點，跌幅0.92%，三大法人合計賣超1158.57億元，觀察上周三大法人買超個股...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
指數恐向季線尋求支撐 法人：焦點關注3強勢族群
受美股重挫影響，台股上週面臨顯著壓力，加權指數最終收在27,397點，單週下跌253點，跌破月線支撐，並回測前低點。法人...聯合新聞網 ・ 1 小時前
記憶體+玻纖布雙利多！投信單週砸逾10億...進補「它」1.9萬張居冠 力壓旺宏
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/10～11/14）受美股重挫拖累，加權指數下跌253.91點，收在27,397.50點，跌幅0.92%。據證交所盤後籌碼動向，投...FTNN新聞網 ・ 1 天前
股票真的能賺「簡單錢」？他曝殘酷真相：想無腦買就等著賠到掛
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導股市人人都想賺，但真的有「easymoney」嗎？一名網友發文直言，投資股票如果抱著「想快速賺錢」的心態，那多半只會淪落...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
普發一萬明天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看
即時中心／徐子為報導普發一萬元已正式上路，財政部今（16）天表示，統計截至13日，已領取入帳人數超過1068萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計從明天起開放ATM領現，民眾可於16家指定金融機構領取，覆蓋率超過8成。民視 ・ 12 小時前
「先別放空記憶體！」前政府基金操盤手看好缺貨潮：「他們」大買行情未結束
AI熱潮帶動全球記憶體缺貨潮，記憶體族群股價不斷衝高，不過也引發投資人產生是否應放空的疑慮。對此，前政府基金操盤手黃豐凱在網路節目《財經一路發》指出，記憶體目前供不應求，一直到明年第1季結束，價格都不會下跌，且工業電腦廠商到明年第1季後業績獲利才開始明顯往上走，不建議投資人此時放空。黃豐凱指出，大盤月線尚未下彎，代表大盤只是在目前的位置整理。今年亞洲股市中，......風傳媒 ・ 1 天前