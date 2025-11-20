輝達財報亮眼、強勢展望一次看！黃仁勳：Blackwell已賣到缺貨
[Newtalk新聞] NVIDIA（NASDAQ： NVDA）公布截至2025年10月26日的第三季營收為570億美元，較前一季成長22%，較去年同期成長62%。本季GAAP與非GAAP毛利率分別為73.4%與73.6%。本季GAAP及非GAAP稀釋每股盈餘均為1.30美元。
NVIDIA 創辦人兼執行長黃仁勳表示：「Blackwell 銷售額爆表，雲端 GPU 也已售罄。」「運算需求持續加速且在訓練與推理中複利，每一項都呈指數成長。我們已經進入了人工智慧的良性循環。AI 生態系統正在快速擴展，有更多新的基礎模型開發者、更多 AI 新創公司，涵蓋更多產業，且進入更多國家。人工智慧無所不在，什麼都做，一次過。」
以下是輝達財報完整內容與2026年財政年第四季展望：
在2026財政年度的前九個月，NVIDIA以回購股份及現金股息的形式，向股東返還了370億美元。截至第三季末，公司仍有622億美元的股份回購授權。
NVIDIA 將於 2025 年 12 月 26 日向所有在案股東支付下一季度現金股息，每股 0.01 美元。
2026財政年度第三季總結
預計營收為650億美元，正負2%。
GAAP與非GAAP毛利率預計分別為74.8%與75.0%，正負50個基點。
GAAP及非GAAP營運費用預計分別為約67億美元及50億美元。
GAAP及非GAAP的其他收入與支出預計約為5億美元，不含非市場性及公開持有股票證券的損益。
GAAP及非GAAP稅率預計為17.0%，正負1%，不含任何離散項目。
第三季營收創下512億美元新高，較前一季成長25%，較去年同期成長66%。
揭示 NVIDIA Blackwell 在 SemiAnalysis InferenceMAX 基準測試中達成最高效能與最佳整體效率，且與前一代相比，吞吐量每兆瓦達 10 倍。
宣布與 OpenAI 建立策略夥伴關係，部署至少 10 吉瓦 NVIDIA 系統用於 OpenAI 下一代 AI 基礎設施。
與 Google Cloud、Microsoft、Oracle 及 xAI 等產業領導者合作，打造美國數十萬張 NVIDIA GPU 的 AI 基礎建設。
宣布 Anthropic 首次將運行並擴展 NVIDIA 基礎設施，初期採用 1 吉瓦運算能力，搭載 NVIDIA Grace Blackwell 與 Vera Rubin 系統。
宣布與英特爾合作，與 NVIDIA NVLink 共同開發多代客製化資料中心與個人電腦產品。
公布計畫加速七台新超級電腦，包括與甲骨文合作打造美國能源部最大人工智慧超級電腦 Solstice，配備 100,000 顆 NVIDIA Blackwell GPU，以及另一系統 Equinox，搭載 10,000 顆 NVIDIA Blackwell GPU。
慶祝在台積電亞利桑那工廠生產的首款 NVIDIA Blackwell 晶圓，代表美國製造業的復興，隨著 Blackwell 達到量產階段。
發表 NVIDIA Rubin CPX，一款專為大規模上下文處理打造的新型 GPU。
推出NVIDIA NVQLink™，一種開放系統架構，能將NVIDIA GPU運算的極限效能與量子處理器緊密結合，將被全球十多個超級運算中心採用。
報導指出 Arm 正透過 NVIDIA NVLink Fusion™ 擴展其 Neoverse 平台，以加速 AI 資料中心的採用。
透露 Meta、Microsoft 與 Oracle 將透過 NVIDIA Spectrum-X™ 乙太網路交換器強化其 AI 資料中心網路。
推出 NVIDIA Omniverse™ DSX，一套全面且開放的藍圖，用於設計與運營吉瓦級 AI 工廠。
推出 NVIDIA BlueField-4，AI 工廠作業系統處理器，業界領導者包括 CoreWeave、Dell Technologies、Oracle Cloud Infrastructure、Palo Alto Networks、Red Hat 及 VAST Data 共同打造新一代 BlueField® 加速資料中心平台。
與諾基亞合作，將搭載 NVIDIA 的 AI-RAN 產品納入諾基亞業界領先的 RAN 產品組合，使通訊服務供應商能在 NVIDIA 平台上推出 AI 原生的 5G-Advanced 與 6G 網路。
與業界領先夥伴Booz Allen、Cisco、MITRE、ODC及T-Mobile共同推出全美AI-RAN技術棧，加速6G之路。
與 Palantir Technologies 合作，打造首創的整合技術堆疊，用於營運 AI。
與 NVIDIA Blackwell Ultra 合作，在新的 MLPerf Inference v5.1 基準測試中創下紀錄，並贏得所有 MLPerf Training v5.1 基準測試。
透露 NVIDIA 正與包括 CoreWeave、Microsoft 及 Nscale 等合作夥伴合作，打造英國下一代 AI 基礎設施，並宣布在英國市場投資 20 億英鎊。
與德國電信合作推出全球首個工業人工智慧雲，推動德國工業轉型的人工智慧時代。
宣布 NVIDIA 正與南韓政府及產業領袖合作，包括現代汽車集團、三星電子、SK 集團及 NAVER Cloud，擴展國家 AI 基礎設施，配備超過 25 萬顆 NVIDIA GPU。
遊戲與 AI PC
第三季Gaming營收為43億美元，較前一季下降1%，較去年同期成長30%。
搭載 NVIDIA DLSS 4 多幀生成與 NVIDIA Reflex，推出了《邊境禁地4》、《戰地風雲6》及《ARC Raiders》。
在南韓首爾舉辦的 GeForce Gamer Festival 慶祝 GeForce™ 25 週年，這是一場包含最新 NVIDIA RTX 公告的現場活動。
揭露了 NVIDIA RTX Remix 更新，新增了先進的路徑追蹤粒子系統，讓模組製作者能強化傳統效果。
發布 NVIDIA 藍圖以生成 3D 物件，推出 RTX 優化的 NVIDIA TensorRT for Windows ML，以及為 RTX AI PC 上領先 AI 工具提升效能。
專業視覺化
第三季營收為7.6億美元，較前一季成長26%，較去年同期成長56%。
開始出貨 NVIDIA DGX Spark，全球最小的 AI 超級電腦，以緊湊型的形式提供 NVIDIA 的 AI 技術堆疊。
汽車與機器人
第三季汽車收入為5.92億美元，較前一季成長1%，較去年同期成長32%。
推出 NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10 自動駕駛車開發平台，一套參考運算與感測器架構，旨在協助汽車製造商與開發者打造安全且可擴展的第四級車隊。
與 Uber 合作，自 2027 年起擴展全球最大 Level 4 準備行動網路，目標為 10 萬輛車輛。
揭露 NVIDIA 與美國製造與機器人領導者，包括 Agility Robotics、Amazon Robotics、Belden、Caterpillar、Foxconn、Figure、Lucid Motors、Skild AI、Toyota、TSMC 及 Wistron，正以實體 AI 推動美國再工業化。
宣布包括PTC與西門子在內的領先工業解決方案供應商推出新服務，將
搭載NVIDIA Omniverse的數位孿生工作流程帶入其龐大的已安裝客戶群。
發表 NVIDIA IGX Thor，一個強大的工業級平台，旨在將即時實體 AI 直接帶到邊緣。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
